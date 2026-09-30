बैक टू बैक फिल्मों के साथ धमाल मचाएंगी Vidya Balan, 17 साल बाद आर बाल्की की फिल्म में आएंगी नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) ने तमिल सिनेमा के जरिए पॉवरफुल कमबैक किया है। अभी कुछ ही दिन पहले रजनीकांत की जेलर 2 से उनका धांसू लुक सामने आया था।

अब उनके हाथ एक और बड़ी कॉलीवुड प्रोजेक्ट लगा है। विद्या फिल्ममेकर आर. बाल्की के साथ 17 साल बाद वापसी करने जा रही हैं।

विद्या ने फिल्म के सेट से शेयर की तस्वीर

विद्या एक नई तमिल फिल्म के जरिए आर बाल्की के साथ दोबारा काम करने जा रही हैं। इससे पहले उन्होंने 'पा' (Paa) फिल्म में साथ काम किया था। एक्ट्रेस ने एक बीटीएस पोस्ट के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी।

विद्या ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। मूवी का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि, मेकर्स ने इसकी कहानी या विद्या के किरदार के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े दिखीं विद्या विद्या ने अपने इंस्टाग्राम पर सेट से एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह चश्मा पहने, लंबी चोटी बनाए और हाथ में स्क्रिप्ट पकड़े हुए नजर आ रही हैं। कैप्शन में उन्होंने लिखा,'नई शुरुआत #NewTamilFilm #RBalki के साथ"।

आर बाल्की और विद्या बालन की साल 2009 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'पा' ने भारतीय सिनेमा के लिए एक ऊंचा मानक स्थापित किया था। इसकी कहानी, कलाकारों और एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। हालांकि फिल्म का शीर्षक, कहानी और पूरी कास्ट के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है।