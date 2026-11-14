वेटरन तेलुगु एक्टर गिरी बाबू का 83 की उम्र में निधन, चिरंजीवी समेत इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु सिनेमा के अनुभवी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गिरी बाबू का शनिवार को हैदराबाद के कोंडापुर स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे और बताया जा रहा है कि कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

उनके निधन पर चिरंजीवी, निर्देशक अनिल रविपुडी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी सहित कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। 600 से ज्यादा फिल्मों में किया काम गिरी बाबू (Giri Babu) ने फिल्म इंडस्ट्री में पांच दशकों से अधिक का समय बिताया और 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। चाहे विलेन का किरदार हो, कॉमेडी रोल हो या कोई सपोर्टिंग किरदार, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती थी। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि कई फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया।

चिरंजीवी और अन्य सितारों ने दी श्रद्धांजलि चिरंजीवी ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट लिखकर अभिनेता के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने लिखा, 'जाने-माने अभिनेता गिरी बाबू के अब हमारे बीच न रहने की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है। अपनी बेहतरीन एक्टिंग और अनोखे अंदाज के जरिए, एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा'।

अनिल रविपुडी ने भी उन्हें एक बेहद बहुमुखी कलाकार के रूप में याद किया और कहा कि उनके अभिनय सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने निजी जुड़ाव का जिक्र करते हुए बताया कि गिरी बाबू उनके पिता के करीबी दोस्त थे और उनकी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य भी थे। उन्होंने कई यादगार किरदारों को जीवंत करने के लिए भी इस अभिनेता की तारीफ की।

गिरी बाबू का करियर गिरी बाबू की अभिनय और थिएटर में रुचि बहुत कम उम्र में ही जाग गई थी। उन्होंने 1973 में 'जगमे माया' फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाईं, लेकिन बाद में वे खलनायक और अन्य भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय हुए।

उनके यादगार अभिनय में से एक 1977 की पौराणिक फिल्म 'कुरुक्षेत्रम' थी, जिसमें उन्होंने दुशासन का किरदार निभाया था। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 'ज्योति', 'पसीवादी प्रणम', 'हेलो ब्रदर', 'सिसिंद्री', 'लिटिल सोल्जर्स' और 'निन्ने पेल्लाडता' शामिल हैं। उन्होंने 'गम्यम', 'गीता गोविंदम', 'जाति रत्नालु' और 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' जैसी फिल्मों में नई पीढ़ी के कलाकारों के साथ भी काम किया।