वेटरन तमिल एक्ट्रेस Vatsala Rajagopal का 93 की उम्र में निधन, 400 फिल्मों में नजर आई थीं एक्ट्रेस 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमिल सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस वत्सला राजगोपाल का शुक्रवार 30 अक्टूबर को चेन्नई में निधन हो गया। वे 93 साल की थीं और तमिल मीडिया के मुताबिक उम्र संबंधी बीमारियों के चलते वे अस्वस्थ थीं। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के पल्लावरम स्थित उनके आवास पर रखा गया है।

'रोजा', 'अनियन', 'सती लीलावती' और 'मोझी' जैसी फिल्मों में काम करने वालीं अनुभवी तमिल अभिनेत्री वत्सला राजगोपाल का शुक्रवार, 30 अक्टूबर को चेन्नई में निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थीं। तमिल मीडिया की खबरों के अनुसार, उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनका निधन हुआ।

मणिरत्नम ने दिया ब्रेक थिएटर में रुचि होने के कारण वत्सला 'रसिक रंगा' से जुड़ गईं, जो कार्टूनिस्ट श्रीधरन द्वारा चलाया जाने वाला एक थिएटर ग्रुप था। मंच पर उनके अभिनय ने फिल्म निर्माता मणिरत्नम का ध्यान खींचा, जिन्होंने उन्हें 'रोजा' फिल्म में एक किरदार निभाने का मौका दिया।

60 की उम्र में किया था डेब्यू 1992 में आई इस फिल्म में अरविंद स्वामी और मधु मुख्य भूमिकाओं में थे और इसी फिल्म से वत्सला ने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उन्होंने इस फिल्म में मधु की दादी का किरदार निभाया था। जब उन्हें सिनेमा में अभिनय का अपना पहला मौका मिला, तब उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी।

400 से ज्यादा फिल्मों में किया काम भले ही वत्सला ने फिल्मों में देर से प्रवेश किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक लंबा और शानदार करियर बनाया और 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। वह तमिल सिनेमा का एक जाना-माना चेहरा बन गईं, जहां उन्होंने अक्सर ममतामयी और कभी-कभी मजाकिया दादी के किरदार निभाए।