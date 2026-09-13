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कभी क्लर्क था सिनेमा का ये हीरो, 50s में लगाई सुपरहिट फिल्मों की झड़ी... 'वन-मैन इंडस्ट्री' बन किया राज

By Digital Desk Edited By: Rinki Tiwari
Published: Sun, 13 Sep 2026 07:30 AM (IST)

क्लर्क की नौकरी से लेकर रुपहले परदे के सुपरस्टार बनने तक की यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता के संघर्ष की ...और पढ़ें

उत्तम कुमार की कहानी।

उत्तम कुमार की कहानी।

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संदीप भूतोड़िया, कोलकाता। अपने जन्म शताब्दी वर्ष में उत्तम कुमार (Uttam Kumar) केवल एक प्रसिद्ध फिल्मी सितारे नहीं, अपितु बंगाली सिनेमा के स्वर्णिम प्रतीक के रूप में भी याद किए जा रहे हैं। 

3 सितंबर 1926 को जन्मे उत्तम कुमार का स्टारडम तक का सफर आसान नहीं था। बंगाली सिनेमा के निर्विवाद महानायक बनने से पहले, उन्होंने लगातार कई असफल फिल्मों का दर्द झेला और एक ऐसे उद्योग में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं थी।

पोर्ट कमिश्नर कार्यालय में एक क्लर्क के रूप में काम करने वाला यह साधारण सा युवा एक दिन बंगाली सिनेमा का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा, यह कोई नहीं सोच सकता था।

जादुई रोमांटिक जोड़ी

उनकी सफलता की घड़ी 20वीं शताब्दी के पांचवें दशक में आई, लेकिन सुचित्रा सेन के साथ 1954 में आई फिल्म अग्नि परीक्षा (Agni Pariksha) ने तो जैसे बंगाली सिनेमा की दिशा ही बदल दी। उत्तम-सुचित्रा की यह जोड़ी तत्कालीन भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे पसंदीदा आन-स्क्रीन साझेदारी बन गई।

दोनों ने मिलकर एक ऐसा रोमांटिक आदर्श रचा जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी 'हारानो सुर', 'सप्तपदी' और 'पथे होलो देरी' जैसी फिल्में आज भी मानवीय भावनाओं को बेहद गरिमा और प्रामाणिकता के साथ परदे पर उतारने के लिए जानी जाती हैं। मगर उत्तम कुमार को केवल एक सिने प्रतीक मान लेना उनकी असाधारण कलात्मकता को नजरअंदाज करना होगा।

Uttam Kumar Actor

वे मानव स्वभाव की गहरी समझ रखते थे। उस दौर में जब भारतीय अभिनय पर थियेटर और नाटक शैली का गहरा प्रभाव था, उत्तम कुमार ने एक बेहद स्वाभाविक, संयमित और बारीक दृष्टिकोण की शुरुआत की। उनके प्रदर्शन में एक ठहराव और ऐसा सहज स्क्रीन प्रजेंस था जिसने दर्शकों को किरदारों की वास्तविकता पर भरोसा दिलाया।

उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा

यह बहुमुखी प्रतिभा उनके द्वारा निभाए गए किरदारों में साफ दिखाई देती है। महान निर्देशक सत्यजित राय द्वारा निर्देशित फिल्म नायक (1966) में उत्तम कुमार ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक सफल स्टार अरिंदम मुखर्जी के रूप में, एक ट्रेन यात्रा के दौरान अपनी असुरक्षाओं का सामना करते हुए, उन्होंने एक ऐसा बहुस्तरीय किरदार निभाया जिसने सेलिब्रिटी होने के मिथक को तोड़ दिया।

राय ने भी उत्तम कुमार में एक असाधारण प्रतिभा को पहचाना था। कई बड़े सितारे अपनी ही बनाई छवि के कैदी बन जाते हैं, लेकिन उत्तम कुमार ने खुद को बार-बार नए सिरे से गढ़ा। जैसे-जैसे वे परिपक्व हुए, वे पारंपरिक हीरो की छवि से आगे बढ़े और अधिक जटिल भूमिकाओं को अपनाया। 

चौरंगी, 'जातुगृह', एंथनी फिरिंगी' और 'अमानुष' जैसी फिल्मों ने नए किरदारों को तलाशने की उनकी कलात्मक इच्छा और भावनात्मक गहराई को दर्शाया।

संकट में संबल

उत्तम कुमार ने फिल्म उद्योग के भीतर एक निर्माता, निर्देशक और पार्श्व गायक के रूप में भी काम किया। वे सिनेमा को सामूहिक कला मानते थे। निर्माता के रूप में उन्होंने बिना किसी अहंकार के काम किया। उन्होंने उत्तर फाल्गुनी जैसी फिल्म का निर्माण किया जिसमें उन्होंने खुद अभिनय नहीं किया, या गृहदाह जैसी फिल्म, जिसमें उन्होंने खुद कास्ट का हिस्सा होने के बावजूद सह-कलाकार को अधिक मजबूत किरदार देने में कोई संकोच नहीं किया। 

Actor Uttam

जिस दौर में बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, सलिल चौधरी जैसे कई जाने-माने नाम बेहतर अवसरों की तलाश में मुंबई चले गए, तब उत्तम कुमार ही थे जिन्होंने बंगाली सिनेमा को मजबूत आधार दिया। लगभग दो दशकों तक वे व्यावहारिक रूप से वन-मैन इंडस्ट्री थे, जिनकी फिल्मों की व्यावसायिक सफलता ने बंगाली फिल्म उद्योग की गाड़ी को चलाए रखा और उसे आर्थिक संकट से बचाया।

अमर रहेगा महानायक

उत्तम कुमार का आकर्षण केवल ग्लैमर पर नहीं टिका था, बल्कि भावनात्मक सच्चाई पर आधारित था। उनके किरदार इस तरह हंसते, प्यार करते, दुख झेलते और सपने देखते थे जो पूरी तरह से मानवीय लगता था। दर्शकों ने उन्हें महानायक कहा, मगर उनमें हमेशा अपना ही एक अक्स देखा। 

1980 में उनके निधन के दशकों बाद भी, उत्तम कुमार की फिल्में नए दर्शकों को खींच रही हैं। टेलीविजन री-रन, डिजिटल प्लेटफार्म और फिल्म फेस्टिवल यह सुनिश्चित करते हैं कि युवा पीढ़ी भी उनके काम से रू-ब-रू हो। आज के इन नए दर्शकों को भी उनका अभिनय पुराना नहीं, बल्कि पूरी तरह से आधुनिक लगता है।

अपने जन्म के सौ साल बाद भी, उत्तम कुमार वही हैं जो वे हमेशा से रहे हैं, न केवल बंगाल के सबसे महान स्टार, बल्कि भारतीय सिनेमा के सबसे स्थायी और प्रिय कलाकारों में से एक, जो हमारी संस्कृति में हमेशा जीवित रहेंगे।

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