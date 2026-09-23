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Udta Teer Trailer: हिंदुस्तानी देशभक्त बना पाकिस्तानी जासूस, Ayushmann Khurrana की स्पाई कॉमेडी का ट्रेलर आउट

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Wed, 23 Sep 2026 05:33 PM (IST)

अभिनेता आयुष्मान खुराना की अपकमिंग स्पाई कॉमेडी फिल्म उड़ता तीर का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

आयुष्मान खुराना की उड़ता तीर (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

आयुष्मान खुराना की उड़ता तीर (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

HighLights

  1. सामने आया उड़ता तीर फिल्म का ट्रेलर

  2. आयुष्मान खुराना की स्पाई कॉमेडी थ्रिलर

  3. इस दिन रिलीज होगी उड़ता तीर मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आयुष्मान खुराना की मोस्ट अवेटेड फिल्म उड़ता तीर (Udta Teer) की चर्चा लंबे समय से चल रही है। इस मूवी का फर्स्ट लुक पोस्टर कुछ दिन पहले सामने आया था और अब मेकर्स की तरफ से स्पाई कॉमेडी थ्रिलर उड़ता तीर का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। 

जिसमें आयुष्मान खुराना पाकिस्तानी जासूस का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। निर्माता करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली उड़ता तीर का ट्रेलर कैसा है, आइए इस लेख में जानते हैं-

सामने आया उड़ता तीर का लेटेस्ट ट्रेलर

इस साल आई फिल्म पत्नी और वो दो की असफलता के बाद आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) को फिल्म उड़ता तीर से काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह का उड़ता तीर का ट्रेलर है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब आयुष्मान का कमबैक संभव है। दरअसल बुधवार को धर्मा प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उड़ता तीर फिल्म का लेटेस्ट ट्रेलर शेयर किया है। 

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udta teer trailer

फिल्म के इस ट्रेलर में साफ देखा जा सकता है कि आयुष्मान खुराना आपको पाकिस्तानी जासूस बिलाल के किरदार में नजर आएंगे, जो पाकिस्तान से भारत में खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। लेकिन एक दुर्घटना की वजह से बिलाल यादाश्त चली जाती है और वह खुद को भारतीय समझने लगते हैं।

इसके बाद मूवी की कहानी में बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है, जो उड़ता तीर के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को हाई कर रहा है। पाकिस्तानी जासूस के हिंदुस्तानी देशभक्त बनने का मसला इस ट्रेलर को और अधिक खास बना रहा है। 

कुल मिलाकर कहा जाए तो उड़ता तीर का ये लेटेस्ट ट्रेलर बेहद शानदार है और इसे देखने के बाद फैंस फिल्म की रिलीज के बेताब नजर आ रहे हैं। बात की जाए उड़ता तीर की कास्ट के बारे में तो इसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, गुलशन ग्रोवर, राम कपूर, राहुल बॉस और दिवंगत अभिनेता मुकुल देव अहम किरदार में मौजूद हैं। 

कब रिलीज होगी उड़ता तीर 

पहले आयुष्मान खुराना स्टारर उड़ता तीर फिल्म को 23 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था। लेकिन ट्रेलर लॉन्च के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट का भी एलान किया है, जिसके आधार पर अब उड़ता तीर को 9 अक्टूबर 2026 को बड़े पर्दे पर पेश किया जाएगा। 

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