'टॉप गन' एक्टर Tom Skerritt का हुआ निधन, 93 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी अभिनेता टॉम स्केरिट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे टीवी सीरीज 'पिकेट फेंसेस' और फिल्मों 'एलियन' व 'टॉप गन' में नजर आए थे।

अमेरिकी वायुसेना में दी थी सेवाएं

एक्टर के परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की। 6 दशकों के अपने करियर में, उन्होंने 'मैश', 'अ रिवर रन्स थ्रू इट' और 'टेड' जैसी फिल्मों में काम किया। 20वीं सदी की कई हिट फिल्मों में अपनी मूंछों वाले अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले टॉम स्केरिट का जन्म 1933 में डेट्रायट, मिशिगन में हुआ था। अभिनय करियर शुरू करने से पहले उन्होंने अमेरिकी वायु सेना में भी सेवा दी थी, और अपने अभिनय करियर के दौरान उन्होंने कई बार सैन्य भूमिकाएं निभाईं।

कैसे हुई फिल्मों में शुरुआत? उन्होंने 1962 की फिल्म 'वॉर हंट' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ युवा रॉबर्ट रेडफोर्ड भी थे। कई सालों बाद, 1992 की पीरियड ड्रामा फिल्म 'अ रिवर रन्स थ्रू इट' में वे फिर से रेडफोर्ड के साथ नजर आए; इस फिल्म में ब्रैड पिट भी मुख्य भूमिका में थे।

स्केरिट को बड़ी पहचान तब मिली जब उन्होंने 1970 की कोरियाई युद्ध पर आधारित कॉमेडी फिल्म 'मैश' में अमेरिकी सेना के सर्जन 'ड्यूक फॉरेस्ट' का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके साथ डोनाल्ड सदरलैंड, इलियट गोल्ड और सैली केलरमैन भी थे।