11 साल तक बिना एक्टिंग किए इस अभिनेता के नाम से चली ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी, ना कोई फीस और ना कोई क्रेडिट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में कई फिल्में ऐसी हैं जो दर्शकों को इतनी पसंद आई कि मेकर्स ने उनकी फ्रेंचाइजी बना दी। गोलमाल, हेराफेरी, धमाल, सिंघम ऐसी ही कुछ फ्रेंचाइजी हैं। लेकिन इन सब फिल्मों में लगभग उन्हीं किरदारों के आसपास फिल्म की कहानी घूमी है जो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन सिनेमा में एक ऐसी फ्रेंचाइजी भी है जिसमें अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं। और जिस किरदार के आसपास इसकी कहानी घूमती है उसका रोल सिर्फ 15-20 मिनट का ही था वो भी सिर्फ पहली फिल्म में। इसके बाद की कहानी में वह एक्टर होता ही नहीं।

सैम, विजय की बेटी अंजू की एक आपत्तिजनक वीडियो बनाता है और फिर उसी को दिखाकर उससे गलत मांग करता है। मांग पूरी ना होने पर उसे वीडियो लीक करने की धमकी देता है। रात में सैम, अंजू के घर जाता है जहां उसकी मां पहले से मौजूद है। सैम की अंजू और उसकी मां से झड़प होती है और सेल्ड डीफेंस में अंजू उसे सिर पर मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है।

स्क्रीन पर नजर आता ये किरदार बस इतना ही रोल होता है सैम (ऋषभ चड्ढा) का लेकिन इसके बाद बाकी बची पहली फिल्म, आगे की दो फिल्मों में सैम स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन उसी के इर्द-गिर्द घूमती है। इस तरह कहानी का हिस्सा ना होते हुए भी ऋषभ इस फिल्म का एक अहम हिस्सा हैं।