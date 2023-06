Taimur Ali Khan: 7 महीनों बाद बहन राहा से पहली बार मिले थे तैमूर अली खान, ऐसा था छोटे नवाब का रिएक्शन

नई दिल्ली, जेएनएन। Taimur Ali Khan Met Raha: आलिया भट्ट ने बीते साल नवंबर में बेटी राहा कपूर को जन्म दिया था। मां बनने के बाद एक्ट्रेस ने बेटी राहा को लेकर कई इंटरव्यू में कई तरह के खुलासे किए।

हालांकि अभी कर उन्होंने अपनी लाडली का चेहरा नहीं दिखाया है। इसी बीच शनिवार को आलिया बेटी संग पहली बार करीना कपूर के घर पहुंची। आलिया ने राहा की मुलाकात उनके दो बड़े भाई तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान से करवाई।

करीना कपूर के बड़े बेटे तैमूर अली खान एक लविंग बिग-ब्रदर हैं। यह पहली बार था, जब तैमूर अपनी छोटी बहन राहा से मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब तैमूर ने राहा से पहली बार देखा था तो वह उसे देखते ही रह गए। इतना ही नहीं उन्होंने किसी को भी उसके करीब नहीं आने दिया।

इसी बीच तैमूर का एक वीडियो में सामने आया था, जिसमे वह मामी आलिया और बहन राहा को घर के नीचे तक सी-ऑफ करते नजर आए थे। वीडियो में देख सकते है जहां मां-बेटी कार में बैठी हैं, तो वहीं भाई तैमूर अपने कजिन बहन राहा को बाय-बाय कहते नजर आ रहे है। राहा को अलविदा कहने के लिए तैमूर की नैनी उन्हें प्यार से उठाती हैं और तैमूर उन्हें प्यार से बॉय बोलते हैं।

Taimur was saying bye to Alia Bhatt daughter raha.. So cute ♥️ pic.twitter.com/anm6nKFRJ3— Hassan (@hassankadiri111) June 3, 2023