एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म वाराणसी (Varanasi Movie) का अनाउंसमेंट वीडियो जब सामने आया तो उसमें दिखाया गया है कि रामायण में काशी शहर का क्या योगदान था। इसी के इर्द-गिर्द फिल्म वाराणसी को तैयार किया जा रहा है। महेश बाबू (Mahesh Babu) फिल्म में नायक के रूप में मौजूद हैं।

अब खबर आ रही है कि वाराणसी के लिए एसएस राजामौली ने तकनीकि रूप से एक बड़ा दांव खेला है और इस माइथोलॉजिकल-साइंस फिक्शन मूवी को 18 प्रारूप में रिलीज करने की योजना बनाई है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

वाराणसी के लिए बड़ी तैयारी बाहुबली और आरआरआर फिल्मों के निर्देशक ने अपनी फिल्मों में कहानी और कलाकारों के साथ-साथ दर्शकों को सिनेमा में आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी बखूबी दिखाया है। उनकी आगामी फिल्म वाराणसी में भी तकनीकी के कुछ नए पहलू देखने को मिलेगें। यह आईमैक्स (Imax) 1.43:1 (अनुपात) प्रारूप में शूट हुई पहली भारतीय फिल्म है।

चूंकि इस फिल्म को अगले साल प्रदर्शित करने की योजना है, ऐसे में अब फिल्म का प्रोडक्शन काम कर रहे लोगों पर दबाव काफी बढ़ गया है। इस एक्शन एडवेंचर फिल्म को दुनिया भर में आईमैक्स 1.43:1, डॉल्बी विजन (Dolby Vision) और 4डीएक्स (DX) समेत 18 अलग-अलग थिएट्रिकल प्रारूपों में प्रदर्शित किया जाएगा।