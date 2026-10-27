KGF की सफलता के बाद 8 करोड़ रुपये फीस लेने पर Srinidhi Shetty ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पैसों के लिए फिल्में...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ की मशहूर अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी (Srinidhi Shetty) ने साल 2018 में कन्नड़ फिल्म केजीएफ: चैप्टर 1 (KGF: Chapter 1) से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद वह घर-घर में पहचानी जाने लगीं।

केजीएफ की सफलता के बाद श्रीनिधि शेट्टी ने ' हिट: द थर्ड केस ' (HIT: The Third Case) , 'कोबरा' और 'तेलुसु कडा' जैसी फिल्मों में राम किया। 8 साल के करियर में उनकी चुनिंदा फिल्में आईं। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि केजीएफ की सफलता के बाद श्रीनिधि ने अपनी फीस 7 से 8 करोड़ रुपये प्रति फिल्म कर दी थी।

क्या केजीएफ के बाद श्रीनिधि ने बढ़ाई फीस?

अब खुद श्रीनिधि शेट्टी ने इन अफवाहों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। स्क्रीन के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा कि पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता है। बकौल श्रीनिधि-

KGF फिल्मों (चैप्टर 1 और चैप्टर 2) की सफलता के बाद कहा जा रहा है कि मैं 7 से 8 करोड़ रुपये मांग रही हूं। मैंने अब तक कुछ ही फिल्मों में काम किया है। ऐसे में मैं इतनी बड़ी रकम कैसे मांग सकती हूं? इसलिए, यह सिर्फ एक अफवाह है।



अगर पैसा कमाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होता तो मैं पिछले कुछ सालों में 30 से 40 फिल्मों में काम कर सकती थी लेकिन मैं सिर्फ पैसों के लिए फिल्में साइन नहीं करती। मैं अच्छी कहानियों और बेहतरीन किरदारों को प्राथमिकता देती हूं।

श्रीनिधि शेट्टी की आगामी फिल्म

श्रीनिधि शेट्टी इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'आदर्श कुटुंबम हाउस नंबर: 47 - AK47' के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म का निर्देशन त्रिविक्रम श्रीनिवास कर रहे हैं। फिल्म में श्रीनिधि के अलावा लीड रोल में वेंकटेश हैं। वहीं, नारा रोहित, निवेथा पेथुराज और युविना पार्थवी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।