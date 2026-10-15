साउथ एक्ट्रेस को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे Rohit Shetty, 'हम तेरे प्यार में' की शूटिंग का हुआ आगाज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री कृति शेट्टी बीते दिनों से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने को लेकर चर्चा में बनी हुई है। खबर है कि अब कृति को बॉलीवुड में प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी गोलमाल 5 निर्देशक रोहित शेट्टी ने ली है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

रोहित शेट्टी का मिला समर्थन आज के दौर में देखा जा रहा है कि हिंदी सिनेमा के सितारे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ कोलाब कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप रामायण में यश और जेलर 2 में ऋतिक रोशन के कैमियो के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन निर्देशक रोहित शेट्टी ने साउथ एक्ट्रेस कृति शेट्टी को हिंदी सिनेमा में लॉन्च करने की जिम्मेदारी उठाई है और इसे ट्रेंड को बराबरी पर ला दिया है।

साउथ की फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाली कृति शेट्टी अब इस दिलकश प्रेम कहानी के जरिए अपने नए अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का निर्देशन विधि घोडगांवकर कर रही हैं, जो पिछले 17 वर्षों से रोहित शेट्टी के मार्गदर्शन में काम कर रही हैं। ‘हम तेरे प्यार में’ के साथ विधि इस नई प्रेम कहानी को अपने अनूठे दृष्टिकोण के साथ पर्दे पर पेश करने के लिए तैयार हैं। ‘हम तेरे प्यार में’ का निर्माण अभिषेक एस. व्यास और दीप्ति अग्रवाल ने किया है, जबकि प्रियंका चौधरी इस फिल्म की सह-निर्माता हैं।