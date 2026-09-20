'पापा आज मुख्यमंत्री...' Sigma के इवेंट में जेसन संजय ने Vijay को कहा शुक्रिया, एक्टर सूरी ने की जमकर तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर और सीएम विजय के बेटे जेसन संजय 'सिग्मा' से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। इस बीच वे हाल ही में फिल्म के ऑडियो लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। जहां मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सूरी ने उनकी तारीफ की।

सूरी ने की जेसन की तारीफ सूरी ने 'सिग्मा' (Sigme) के ट्रेलर और ऑडियो लॉन्च इवेंट में जेसन संजय (Jason Sanjay) की तारीफ की। एक्टर ने नए डायरेक्टर की सराहना की और याद किया कि कैसे उन्होंने लगभग ढाई घंटे तक फिल्म की कहानी सुनाई थी। उन्होंने जेसन के विनम्र स्वभाव को उनकी सबसे खास खूबियों में से एक बताया।

View this post on Instagram A post shared by தமிழக வெற்றி கழகம் கரூர் (@naalaiya_theerputvk_family) जेसन से की हीरो बनने की गुजारिश जेसन की तुलना विजय से करना शाम के यादगार पलों में से एक रहा, क्योंकि सूरी ने पहली मुलाकात में जेसन से पड़े प्रभाव के बारे में बात की। जेसन के विनम्र स्वभाव के बारे में बात करते हुए सूरी ने कहा, 'आपका विनम्र होना बहुत बड़ी बात है। आपको एक डायरेक्टर के तौर पर जरूर सफल होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी, आपको हीरो के तौर पर भी काम करना चाहिए'।

जेसन ने माता-पिता का शुक्रिया अदा किया इस इवेंट में स्टेज में जेसन ने अपने माता-पिता का दिल का शुक्रिया किया। जेसन ने अपने सपोर्ट सिस्टम का जिक्र करते हुए अपनी मां संगीता, पिता विजय और बहन दिव्या साशा का धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, 'मैं अपनी मां का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपने पिता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो आज मुख्यमंत्री हैं और मैं अपनी प्यारी बहन दिव्या का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं'।

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जेसन ने तारीफ के लिए सूरी का शुक्रिया अदा किया और भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे। जेसन किस पर करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा उन्होंने खास तौर पर अपने अंकल संजीव का जिक्र किया और बताया कि कॉलेज के बाद जब वे डायरेक्टर बनने का आइडिया लेकर उनके पास गए, तो संजीव ने तुरंत उनके फैसले का समर्थन किया। जेसन ने कहा कि संजीव ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं।