Salman Khan को गाना गाते हुए देख Sonu Nigam ने पकड़ा सिर, किया रोस्ट? वायरल वीडियो पर सिंगर ने तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सोनू निगम (Sonu Nigam) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) के सिंगिंग स्टाइल का मजाक उड़ाया है।

बहुत दिनों बाद कुछ अच्छी चीज सुनी और दिमाग खराब हो गया। अभी भी ऐसा काम हो सकता है कि इंसान फूट-फूटकर रोए, ये सोचा नहीं था मैंने।" वह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें इस बारे में बात करते हुए ही रोना आ रहा है।

सोनू निगम ने सलमान को किया रोस्ट? वीडियो में सलमान खान 'हीरो' फिल्म का गाना 'मैं हूं हीरो तेरा' (Main Hoon Hero Tera) गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के ऊपर कैप्शन में लिखा है, "सोनू निगम सलमान खान की सिंगिंग को रोस्ट किया।"