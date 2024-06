Lok Sabha Election 2024: सोनाक्षी- कुश ने शत्रुघ्न सिन्हा की जीत का मनाया जश्न, आसनसोल के लोगों से कही ये बात

अब दिग्गज अभिनेता और राजनेता की इस जीत को उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया है और साथ ही एक पोस्ट शेयर किया है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से दूसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया को हराया है। सबको खामोश करने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने 59,564 वोटों से जीत हासिल की।

यह भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024: चुनाव में पिता की हार से सदमे में Neha Sharma, बोलीं- 'ये लड़ाई हमारे लिए...'

पिता को आसनसोल में मिली दूसरी बार इस सफलता से सोनाक्षी सिन्हा काफी खुश नजर आईं। उन्होंने अपनी आधिकारिक इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करने के साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "विनर, आसनसोल के सभी लोगों को दिल से शुक्रिया"।

सोनाक्षी सिन्हा के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश ने भी समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि वह जीत रहे हैं। पिछली बार भी वह काफी अच्छे नंबर से जीते थे, मैं आसनसोल के उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सही कैंडिडेट को चुना है।

#WATCH | Asansol, West Bengal: Kush Sinha, TMC Candidate from Asansol Shatrughan Sinha's son says, "I am very happy that he is winning. Last time also he won by a huge margin... I want to thank the people of Asansol that they voted for the right candidate..." pic.twitter.com/JzlBIFnDYP— ANI (@ANI) June 4, 2024