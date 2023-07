Mukesh Birth Anniversary: जीना यहां मरना यहां... मुकेश के इन गीतों में छिपा है जिंदगी का फलसफा

Mukesh Birth Anniversary हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर मुकेश के गानों को आज कौन नहीं जानता। उनके गाने आज भी सदाबहार हैं। हिंदी सिनेमा में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज किया। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 में दिल्ली में हुआ था। आवारा हूँ कहीं दूर सावन का महीना जीना यहां मारना यहां जैसे गाने आज भी हैं मशहूर।

Singer Mukesh Chand Mathur Birth Anniversary. Photo- Twitter

Your browser does not support the audio element.