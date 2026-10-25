सिद्धांत चतुर्वेदी की वेब सीरीज को मिल गई हीरोइन, ओटीटी पर वापसी करेगी ये एक्ट्रेस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के कई कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने ओटीटी के माध्यम से अपने एक्टिंग करियर को नई उड़ान दी है। इस मामले में अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी का नाम भी शामिल होता है, जिनको इनसाइड एज सीरीज से पहचान मिली।

मौजूदा समय में सिद्धांत चतुर्वेदी का नाम उनकी एक अपकमिंग क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर है कि सिद्धांत की इस अपकमिंग अनटाइटल सीरीज के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश पूरी हो गई है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी अभिनेत्री है।

सिद्धांत चतुर्वेदी की सीरीज में नजर आएगी ये अभिनेत्री ट्वेल्थ फेल और सनी वेड्स गिन्नी 2 फिल्मों के बाद अभिनेत्री मेधा शंकर एक बार डिजिटल प्लेटफार्म की तरफ लौट रही हैं। उनकी एंट्री अभिषेक चौबे के निर्देशन बन रही सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत वेब सीरीज में हो रही है।

सिद्धांत और अभिषेक दोनों के साथ मेधा का यह पहला प्रोजेक्ट होगा। इस शो की शूटिंग अगले महीने से पुणे में शुरू करने की योजना है। शो जहां सिद्धांत नायक और मेधा नायिका की भूमिका में होंगी, वहीं खलनायक की भूमिका में अभिनेता रोनित रॉय को साइन किया गया है।

रोनित इससे पहले भी बास और काबिल जैसी फिल्मों में खलनायक भूमिकाएं निभा चुके हैं। वही मेधा के लिए भी वेब सीरीज की दुनिया नई नहीं है। इससे पहले दिल बेकरार और बीचम हाउस जैसी वेब सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं।