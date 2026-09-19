'मैं दुआ करती हूं मर्दों को पीरियड्स...', शूटिंग के दौरान दर्द से तड़पीं Shruti Haasan; एक बयान से मचाई खलबली

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महिलाओं को होने वाले पीरियड्स पेन को लेकर बॉलीवुड में पहले भी काफी बार बहस छिड़ी है। अब हाल ही में अभिनेत्री श्रुति हासन (Shruti Haasan) ने मासिक धर्म और उसमें होने वाले दर्द के बारे में खुलकर सोहा अली खान के शो में बात की हैं। उन्होंने पीरियड्स के दौरान शूटिंग में होने वाली परेशानियों के साथ ये भी बताया कि आखिर वह क्यों रोज हजार बार ये दुआ मांगती हैं कि मर्दो को पीरियड्स आए।

मर्दों को लेकर श्रुति हासन ने बोली ये बात सोहा अली खान के पॉडकास्ट में खास मेहमान बनकर आईं श्रुति हासन ने प्रतिकिया देते हुए कहा कि अगर पीरियड लीव्स भी वर्क कॉन्ट्रेक्ट का हिस्सा बन जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी, क्योंकि मासिक धर्म को अभी भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। सोहा से बातचीत में श्रुति हासन ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि वर्क कल्चर में आदमी पीरिड्स का पेन तभी समझ पाएंगे जब वह खुद इससे गुजरेंगे। मैं हजार बार ये प्रेयर करती हूं कि मर्दों को पीरियड्स आए, तभी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद पीरियड्स की छुट्टी हमारे कॉन्ट्रेक्ट में लिखी जाएगी।"

श्रुति हासन की इस बात से सोहा अली खान भी सहमत नजर आईं और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह इसमें भी कॉम्पिटिशन करने लग जाएंगे कि किसको ज्यादा ब्लीडिंग होती है या किसका टैम्पोन कितना बड़ा है। PCOS की समस्या से जूझ चुकी हैं श्रुति हासन श्रुति हासन ने मासिक धर्म पर खुलकर बात करते हुए आगे कहा कि उन्होंने PCOS((पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) के कारण पीरियड्स के समय पर काफी दर्द होता है। श्रुति ने बताया कि करियर की शुरुआत में वह इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस सबजेक्ट पर डिस्कशन नहीं होता है।

उन्होंने कहा, "जब मैंने पहली बार अपने डायरेक्टर को बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हां मेरी बेटी है, उसे भी क्रैंप्स आते हैं, लेकिन जब एक एक्टर के घुटने की सर्जरी हुई तो उसके हिसाब से सब कुछ अरेंज करने की कोशिश की गई।" एक्ट्रेस ने बताया कि जब उन्होंने यह सोचकर डायरेक्टर से बात की कि शायद इसको समझा जाएगा लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि सेट का माहौल ही पूरी तरह से बदल गया।