अब बिखरेगा जलवा! इस दिन आएगा Eetha का ट्रेलर; श्रद्धा कपूर की फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। श्रद्धा कपूर बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शामिल हो चुकी हैं, जो अब फिल्मों को अपने दम पर चलाती हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री और स्त्री 2 के बाद अब श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) फिल्म ईठा (Eetha) में महाराष्ट्र की मशहूर लावणी और तमाशा कलाकार 'विठाबाई' का चैलेंजिग किरदार निभा रही हैं।

जब इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, तो फैंस श्रद्धा कपूर की दमदार एक्टिंग देखकर हैरान रह गए थे, जिसके बाद ऑडियंस को ट्रेलर का इंतजार था। ईठा का ट्रेलर कब रिलीज होगा, अब फैंस की फेवरेट हीरोइन ने इस पर से भी पर्दा उठा दिया है।

इस तारीख को आएगा ईठा का ट्रेलर श्रद्धा कपूर ने कुछ देर पहले ही अपनी आगामी फिल्म ईठा के ट्रेलर रिलीज को लेकर अपडेट दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक छोटा सा टीजर रिलीज किया है, जिसमें विठाबाई का हाथ दिखाई देता है और उसके साथ दिखती है भारी भीड़। इसके बाद लिखा आता है 'बिखरेगा जलवा इस शुक्रवार'। ईठा का ट्रेलर इस फ्राइडे 30 अक्टूबर को रिलीज होगा।

फैंस बोले हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे श्रद्धा कपूर ने अभी फैंस के साथ ट्रेलर रिलीज की डेट ही शेयर की है, लेकिन उनके चाहने वालों ने एक्ट्रेस से ये वादा कर दिया है कि वह मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाएंगे। एक यूजर ने लिखा, "क्वीन लौटकर आ रही है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "फाइनली हम सबका इंतजार खत्म हुआ। आपको पता है कि हम कितने लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ईठा रिलीज हो।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि आप स्क्रीन पर वापस लौटकर आ रही हैं।"