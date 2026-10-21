Shammi Kapoor ने तोड़ी थी 'पारंपरिक हीरो' की छवि, खतरे में आ गया था 50 के दशक के इन अभिनेताओं का स्टारडम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेटरन एक्टर रहे शम्मी कपूर (Shammi Kapoor) का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। आज उनकी 95वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सिनेमा जगत में अपने हुनर से परिवार का नाम रोशन करने वाले कपूर खानदार के कलाकारों में शम्मी साहब का भी नाम शामिल होता है।

लेकिन सिर्फ कपूर खानदान ही नहीं, बल्कि शम्मी कपूर सिनेमा की दुनिया के वह अभिनेता थे, जिन्होंने इंडस्ट्री में डांस की एक नई क्रांति को जन्म दिया और पारंपरिक हीरो की छवि को भी तोड़ डाला था। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं-

शम्मी कपूर ने तोड़ी थी पारंपरिक हीरो की छवि सिनेमा जगत में शम्मी कपूर के डेब्यू से फिल्मों में हीरो को पारंपरिक किरदार के तौर पर पेश किया जाता था, जो उच्च नैतिक आदर्शों, साहस, और सच्चाई का मुख्य प्रतीक बनकर बड़े पर्दे पर नजर आता था। लेकिन शम्मी के आने के बाद फिल्मों के हीरो की परिभाषा बदल गई। लेखक रौफ अहमद द्वारा लिखी गई- शम्मी कपूर- द गेम चेंजर (Shammi Kapoor- The Game Changer) नामक किताब में इस बात का जिक्र पढ़ने को मिलता है।

उस दौर के फिल्म क्रिटिक्स द्वारा शम्मी कपूर को अजीबोगरीब कहा गया। लेकिन जैसे-जैसे उनकी फिल्में हिट होने लगीं और तो सबको एहसास हो गया कि वह लीग से हटकर चलने वाला कलाकार है। शम्मी कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने नियम बनाए और तौर तरीकों से काम किया, जिसकी वजह से एक्टर के रूप में उन्हें काफी सफलता भी हाथ लगी।

इन तीन अभिनेताओं को दी थी चुनौती शम्मी कपूर के हिंदी सिनेमा में डेब्यू से पहले राज कपूर, देव आनंद और दिलीप कुमार का राज था। लेकिन जैसे शम्मी की एंट्री हुई उन्होंने अपने दमदार अभिनय, गुड लुकिंग अंदाज और बेहतरीन डांस के दम पर इन तीनों अभिनेताओं के दबदबे को चुनौती दे डाली थी और एक सफल अभिनेता की नई कहानी लिखी।