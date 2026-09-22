Rani Mukerji की मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए शाह रुख खान-आलिया भट्ट, नम आंखों से दी विदाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की मां कृष्णा मुखर्जी (Krishna Mukerji) का मंगलवार दोपहर 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में रानी के करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल होने के लिए पहुंचे।

कौन-कौन से सेलेब्स हुए शामिल इनमें शाह रुख खान (Shah Rukh Khan), करण जौहर (Karan Johar), डायरेक्टर अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji), आलिया भट्ट (Alia Bhatt), फरहान अख्तर और जयदीप अहलावत आदि शामिल हैं। शाह रुख खान और गौरी खान भी भारी सुरक्षा के बीच साथ पहुंचे। करण के अलावा, अनिल कपूर को भी कृष्णा के अंतिम संस्कार में शामिल होते देखा गया। शाह रुख खान को रानी मुखर्जी का करीबी दोस्त माना जाता है। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है।