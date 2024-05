KKR मैच के बाद ही बिगड़ने लगी थी Shah Rukh Khan की तबीयत, फिर भी दिव्यांग फैन से की मुलाकात, वीडियो वायरल

शाह रुख खान के अस्पताल में भर्ती होने के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में देखा जा सकता है कि अभिनेता एक दिव्यांग फैन के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ निकलते हुए वह एक दिव्यांग फैन से मिलते हैं, जो उनका काफी समय से इंतजार कर रहा होता है। वह उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं और बातचीत के बाद सेल्फी भी लेते हैं।

After the match yesterday, even though Shah wasn’t feeling well, he met with a specially-abled fan and took pictures with him. No media ppl around, but the same kindness and humility as always @iamsrk 🥺♥️ pic.twitter.com/vGjqplnsg4— Samina ✨ (@SRKsSamina_) May 22, 2024