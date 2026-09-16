Mirzapur: The Movie का हिस्सा नहीं था 'सांसों की माला' वाला वायरल ट्रैक, रसिका दुग्गल ने बताई इसके पीछे की वजह
फिल्म 'मिर्जापुर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें बीना मलिक और बिरजू लोहार की प्रेम कहानी दिखाई गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। फिल्म 'मिर्जापुर' (Mirzapur: The Movie) इस हफ्ते दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है। मात्र चार दिनों में इसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था।
बिरजू का किरदार निभाया मोहित मलिक ने
फिल्म में पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi), दिव्येंदु शर्मा (Divyendu Sharma) और अली फजल (Ali Fazal) जैसे कलाकारों ने वापसी की है। फिल्म में रसिका दुग्गल उर्फ बीना मलिक का लवर भी दिखाया गया है जिसका किरदार मोहित मलिक ने निभाया है।
दर्शकों को बिरजू लोहार और बीना की प्रेम कहानी खूब पसंद आई। खासकर उनके रोमांस का ताना-बाना और एक अहम दृश्य में 'सांसों की माला पे' के कवर सॉन्ग का इस्तेमाल बेहद पसंद किया गया।
फिल्म को मिल रहे प्यार और कमाई के सिलसिले में दोनों कलाकारों ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत की।
क्या है मिर्जापुर की कहानी?
बता दें कि बिरजू और बीना मिलकर कलीन भैया (पंकज त्रिपाठी) की हत्या की साजिश रचते हैं, लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है। इसके बाद फिल्म का सबसे चर्चित सीन आता है, जब बीना खुद को संदेह से बचाने के लिए बिरजू को गोली मार देती है।
उनका यह डायलॉग: 'प्यार ही तो है, जिंदगी भर रहेगा' इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ है। मोहित कहते हैं कि यह डायलॉग सेट पर भी खूब चर्चा में रहा था। वे हंसते हुए कहते हैं,'सेट पर सब मज़ाक करते थे कि 'खराब टेक ही तो है, लाइफटाइम थोड़ी रहेगा। यह सेट पर एक मीम बन गया था।'
कैसे शामिल हुआ गाना?
रसिका आगे कहती हैं,'हां, वो डायलॉग सेट पर अटक गया था। हमें पता होना चाहिए था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। सेट पर, इसका इस्तेमाल कभी खराब सीन के लिए तो कभी किसी शॉट के लिए किया जाता था। इसके कई वर्जन बन चुके थे।'
फिल्म के मिड-क्रेडिट सीन में बिरजू और कलीन के बीच लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें बिरजू हार जाता है। लेकिन इस सीन को दर्शकों का पसंदीदा बनाने वाली बात यह है कि इस हिंसक लड़ाई के बैकग्राउंड में मधुर शर्मा द्वारा गाया गया स्प्रिचुअल और रोमांटिक गीत 'सांसों की माला पे' बजता है।
रसिका इस गाने को सीन को और भी खास बनाने का श्रेय देती हैं। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग से कुछ दिन पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि यह गाना फिल्म में है। मुझे पता था कि कोई गाना होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि कौन सा। मुझे लगा कि यह उस पल के लिए एक खूबसूरत गाना है। यह वो सब कहता है जो किरदार कह नहीं सकते। मैं इससे बेहतर गाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। मिर्जापुर पहले अमेजन प्राइम की पॉपुलर ओटीटी सीरीज थी जिसे बाद में मूवी के तौर पर भी तैयार किया गया।
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