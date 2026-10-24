'हम दिल दे चुके सनम' के सेट पर देरी से आते थे Salman-Aishwarya, एक्ट्रेस की ऑनस्क्रीन मां ने शेयर किया दिलचस्प किस्सा 

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'हम दिल दे चुके सनम' में ऐश्वर्या राय बच्चन की मां का किरदार निभाने वालीं अभिनेत्री स्मिता जयकर ने 1999 की इस फिल्म के सेट का एक किस्सा याद किया है। उन्होंने बताया कि सेट पर सलमान औऱ ऐश्वर्या काफी लेट आते थे जिसकी वजह से क्रू मेंबर परेशान भी होते थे।

'आंखों की गुस्ताखियां' की चल रही थी शूटिंग हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए स्मिता ने खुलासा किया कि यह घटना 'आंखों की गुस्ताखियां' गाने की शूटिंग के समय हुई थी। सीन के अनुसार सलमान को एक मेज के चारों ओर घूमना था, जबकि ऐश्वर्या पास ही खड़ी थीं। लेकिन, सलमान ने ऐश्वर्या की बांह छू ली, जो कि तय किए गए सीन का हिस्सा नहीं था।

उन्होंने कहा, 'उनका बस उसे छूने का मन किया। वे प्यार में थे, इसलिए उन्होंने उसे छू लिया, लेकिन सीन को इस तरह से नहीं किया जाना था। संजय उन पर चिल्लाए और पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सीन में सलमान को बस वहां खड़े होकर उसे देखना था'।

स्मिता ने की सलमान और ऐश्वर्या के रिश्त पर बात ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के साथ सलमान खान (Salman Khan) के रोमांस पर स्मिता जयकर ने उनके रिश्ते के बारे में भी बात की, जो कथित तौर पर 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ा था। उन्होंने बताया कि सेट पर दोनों के बीच का प्यार साफ नजर आता था।

उन्होंने कहा, 'उस समय उनका रिश्ता पनप रहा था। वे दोनों प्यार में थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। उस वक्त ऐश्वर्या किसी देवी जैसी लग रही थीं। किसी तरह, यह फिल्म के लिए अच्छा रहा। वह जादू पर्दे पर भी दिखाई दिया'।

सेट पर देरी से पहुंचते थे ऐश्वर्या-सलमान अभिनेत्री ने यह भी याद किया कि कैसे इस कपल के रोमांस की वजह से कभी-कभी फिल्म की क्रू को इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वे शूटिंग पर देर से पहुंचते थे। उन्होंने बताया, 'बाकी क्रू के लोग शिकायत करते थे कि 'ये लोग कितनी देर से आते हैं! हमारी शिफ्ट सुबह 7 बजे की है, और हम सुबह 10 बजे तक यहां इंतजार कर रहे हैं। वे अभी तक नहीं आए हैं!' लेकिन मुझे हमेशा यही लगता था कि जब कोई प्यार में हो, तो आप क्या ही कह सकते हैं?'