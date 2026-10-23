'इतनी तो इज्जत कर...' Salman Khan ने IIFA 2027 में फिर लगाई पैपराजी की क्लास, किस बात से नाराज हैं 'भाईजान'?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान और करीना कपूर काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आए। कुछ हफ्ते पहले, 'बिग बॉस 20' के एक एपिसोड के दौरान सलमान खान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी। उन्होंने सेलिब्रिटीज की अभद्र तस्वीरें लेने के लिए पैपराजी को आड़े हाथों लिया था।

साथ ही, सलमान ने फोटोग्राफरों से कहा कि वे उन कलाकारों के बीच फर्क समझें जो चाहते हैं कि उनकी पीछे से तस्वीरें ली जाएं, और उन कलाकारों के बीच जिन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि उनकी ऐसी तस्वीरें न ली जाएं।

सलमान खान ने पैपराजी से की अपील कैमरों के सामने पोज देते हुए, सलमान खान (Salman Khna) ने पैपराजी को अपनी बात फिर से याद दिलाई और कहा, 'पीछे की बात याद रखना, इतनी इज्जत तो दे ही सकते हो आप लोग'। उन्होंने उनसे अपील की कि वे तस्वीरें लेते समय अपनी सीमा में रहें और सेलिब्रिटीज का सम्मान करें।

वरुण और अनन्या करेंगे शो को होस्ट IIFA वीकेंड एंड अवार्ड्स का 27वां संस्करण 22 और 23 जनवरी, 2027 को अबू धाबी के यास आइलैंड स्थित एतिहाद एरिना में आयोजित किया जाएगा। IIFA अवार्ड्स को अभिनेता वरुण धवन और अनन्या पांडे होस्ट करेंगे। उनके साथ करण जौहर और मनीष पॉल भी शामिल होंगे। इस समारोह में सलमान खान, करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) और जाह्नवी कपूर समेत कई बॉलीवुड सितारों के परफॉरमेंस देने की भी उम्मीद है।