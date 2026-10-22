बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद Aman Gandhi को हुआ गलती का एहसास, बोले- असली अमन वहां नहीं था

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छोटे पर्दे के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) में टीवी एक्टर अमन गांधी भी नजर आए थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 धारावाहिक से अपनी खास पहचान बनाने वाले अमन ने 6 हफ्तों तक बिग बॉस के घर में समय गुजारा। बीते वीकेंड का वार में वह इस रियलिटी शो से एविक्ट हुए थे।

अब अमन गांधी (Aman Gandhi) ने बिग बॉस 20 से बाहर आने के बाद अपनी जर्नी के बारे में खुलकर चर्चा की है। अमन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह शो में खुद एक्सप्रेस करने में नाकाम रहे थे।

बिग बॉस 20 से बाहर होने पर बोले अमन गांधी सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 से बाहर होने के बाद शो के एग्जिट इंटरव्यू में अमन गांधी ने अपने 6 हफ्ते के सफर के बारे में खुलकर चर्चा की है और कहा है-

मैं खुद को ठीक से शो में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी जिस तरह की है, उसके आधार पर छाप छोड़ने में कहीं न कहीं नाकाम रहा। जितना मैं खुद को जानता हूं, जितना लोग मुझे जानते हैं, सब कहते थे कि मैं कहीं न कहीं शो मैं खोया हुआ सा नजर आ रहा था। मेरा मतलब है, असली अमन वहां नहीं है।