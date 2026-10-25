सनम तेरी कसम एक्ट्रेस Mawra Hocane ने बेटे को दिया जन्म, पोस्ट शेयर कर फैंस को बताया क्यूट सा नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 'सनम तेरी कसम' (Sanam Teri Kasam) की सरू यानी मावरा होकेन (Mawra Hocane) ने पिछले साल 5 फरवरी 2025 को पाकिस्तान अभिनेता अमीर गिलानी से निकाह किया था।

अब शादी के लगभग डेढ़ साल बाद एक्ट्रेस ने अपने फैंस के साथ एक और गुड न्यूज शेयर की है। मावरा एक बेटे की मां बन चुकी हैं। बेटे का नाम उन्होंने सैयद अजमर हुसैन कमाल गिलानी रखा है।

बेटे की मां बनीं मावरा

मनीकंट्रोल के अनुसार, मावरा ने एक्स पर फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की। उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनके नवजात बेटे और अमीर की झलक देखने को मिली। इस क्लिप में, अमीर मुस्लिम परंपरा के अनुसार अपने बेटे के कानों में अजान देते हुए नजर आ रहे हैं।

अपने बेटे के आने की खबर देने के साथ-साथ, मावरा और अमीर ने वीडियो में उसके नाम का भी खुलासा किया। अभिनेत्री ने अपने बेटे के नाम, सैयद अजमर हुसैन कमाल गिलानी रखा है। उन्होंने 'अजमर' का अर्थ भी बताया जिसका मतलब'शेर' होता है।