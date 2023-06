RRKPK First Song Teaser: आने वाला है आलिया-रणवीर की फिल्म का पहला गाना, रोमांस में डूब जाएंगे आप

नई दिल्ली, जेएनएन। RRKPK First Song Teaser: आलिया और रणवीर सिंह की जोड़ी एक बार फिर से करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आएगी। इस फिल्म का टीजर कुछ दिनों पहले ही ऑडियंस के सामने आया था, जिसे देखकर एक बार फिर से फैंस को 90 के दशक की याद आ गई थी।

अब हाल ही में फिल्म के पहले गाने 'तुम क्या मिले' की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। इस रोमांटिक ट्रैक के एक छोटे से टीजर के साथ ही बुधवार को करण जौहर ने बताया कि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का पहला गाना कब दर्शकों के सामने होगा।

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से करण जौहर लंबे समय के बाद निर्देशक की कुर्सी संभाल रहे हैं। ऐसे में वह छोटी-छोटी क्लिप्स के साथ फैंस को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के पहले गाने 'तुम क्या मिले' का एक छोटा सा टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।

इस रोमांटिक ट्रैक की झलक शेयर करते हुए करण ने कैप्शन में लिखा, "हमने आपकी सुन ली, ये ड्रीम लव सॉन्ग आप सुनते ही गुनगुनाने लगेंगे और ये गाना आपको पूरी तरह से एक नए युग में ले जाएगा। ड्रीम टीम के साथ प्यार में पड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। 'तुम क्या मिले' गाना कल यानी कि 28 को आउट हो रहा है"।

We heard you!

The dreamy love song that’s got everyone crooning is about to completely serenade you into the new era! Get ready for the dream team to make you fall in love!🫶🏼

#TumKyaMile song - OUT TOMORROW!#RockyAurRaniKiiPremKahaani #RRKPK pic.twitter.com/Hx3UyXAWEv— Dharma Productions (@DharmaMovies) June 27, 2023