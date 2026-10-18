नवरात्र की सप्तमी को दुर्गा मां के दर्शन करने पहुंचे Ranbir Kapoor, स्टेज पर हर्षदीप के साथ गाया 'कबीरा' गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने नवरात्रि सेलिब्रेशन में म्यूजिकल टच जोड़ दिया। रणबीर कपूर मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात अपने फिल्ममेकर दोस्त अयान मुखर्जी से हुई।

रणबीर कपूर ने गाया गाना

उन्होंने पैपराजी का अभिवादन किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। लेकिन एक पल जिसने सबका ध्यान खींचा, वह तब था जब रणबीर मंच पर हर्षदीप कौर के साथ पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी 2013 की हिट फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' का गाना 'कबीरा' गाया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक अयान ही थे।

View this post on Instagram A post shared by SnehZala (@sneyhzala) रणबीर कपूर के वीडियो में उन्हें लाल और सुनहरे रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में देखा जा सकता है। यह पूजा पंडाल मुखर्जी-समर्थ परिवार लगभग आठ दशकों से स्थापित कर रहा है। फैंस के साथ फोटोज खिंचवाई एक्टर ने पहले वहां पहुंचकर देवी दुर्गा का आशीर्वाद लिया और बाद में पैप्स के कहने पर कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। उन्हें अयान और कुछ अन्य मेहमानों का अभिवादन करते हुए भी देखा गया।