दरगाह में शूटिंग, सूफी संगीत की धुन... रणबीर कपूर की 15 साल पुरानी फिल्म से कॉपी हुआ Ramayana का गाना?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म रामायण (Ramayana) को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज है। नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari) की रामायण को लेकर फैंस में अलग ही उत्साह है।

किरदारों के साथ-साथ इसके गाने को लेकर भी खास चर्चा है। हाल ही में इसका दूसरा गाना मंगल रंग रिलीज हुआ जिसको लेकर इस समय एक तरीके का विवाद देखने को मिला।

इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज से सजाया है और ए आर रहमान ने इसका संगीत दिया है। गाने के बोल कुमार विश्वास ने लिखे हैं।

फैंस को पसंद आई गाने की पवित्रता

जब ये गाना रिलीज हुआ तो कुछ लोगों को ये काफी पसंद आया। इसमें उन्हें भगवान राम और माता सीता के पवित्र प्रेम,भक्ति और उनके विवाह के सफर को बड़ी सादगी से दिखाया गया है जोकि जनता को खूब पसंद आया।

कहां हुई थी कुन फाया कुन की शूटिंग वहीं कुछ ने इसकी धुन को रणबीर कपूर की रॉकस्टार के एक गाने से कॉपीड बताया। अगर आप ध्यान से रणबीर के कुन फाया कुन गाने को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिल्म रॉकस्टार साल 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी मशहूर कव्वाली गीत 'कुन फाया कुन' की शूटिंग दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह (Hazrat Nizamuddin Dargah) में हुई थी।