'20 की उम्र से टैक्स भर रही हूं...' फर्जी खबरों पर भड़कीं Rakul Preet Singh, ऑफिशियल बयान में बताई सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी, तेलुगु और तमिल सिनेमा में काम कर चुकी पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, सिल्वर स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिए भी बेहद पसंद की जाती हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में उन्हें लेकर सोशल मीडिया पर की जा रही इनकम टैक्स सर्च ऑपरेशन के बारे में अटकलों वाली खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, अब एक ऑफिशियल बयान दिया है।

रकुल प्रीत सिंह ने गलत खबरें फैलाने वालों को लगाई फटकार आर्म्ड फोर्सेज के परिवार में पली बढ़ी सेल्फ-मेड आर्टिस्ट रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) हमेशा से कानून का पालन करती आईं हैं और वे असली टैक्सपेयर हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर के शुरुआत से ही प्रोफेशनल रहते हुए कई नियमों का सख्ती से पालन किया है और इस तरह से सही फाइनेंशियल प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ी हैं।

तो चलिए, एक बार के लिए सारे रिकॉर्ड साफ कर देते हैं। यह सर्च मेरे बारे में नहीं था। यह साफ कर देना चाहती हूं कि मैं आर्म्ड फोर्सेज बैकग्राउंड से हूं और इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है। मैंने अपनी मेहनत के दम पर यहां तक का सफर तय किया है और एक जिम्मेदार, कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिक के तौर पर 20 साल की उम्र से अपने सभी जरूरी टैक्स भरता आ रही हूं।

मैं खुद से या किसी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से किसी भी तरह की गैरकानूनी फॉरेन रेमिटेंस में शामिल नहीं हूं। मैं यह भी साफ करना चाहती हूं कि देश या विदेश में कहीं भी किसी और की तरफ से मेरे नाम पर कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है। न ही किसी ने मुझे कभी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और न ही सिद्धांत के तौर पर मैं ऐसे महंगे गिफ्ट स्वीकार करती हूं।