'मैंने कई लोगों को पीटा...', Pooja Bhatt के बोल्ड फोटोशूट के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट, विरोधियों से लड़ गए थे भाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मों के अलावा पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) कई बार विवादों के चलते भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। कभी पिता महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) के साथ लिप-लॉक करते हुए फोटोशूट करने के लिए तो कभी बोल्ड फोटोशूट के लिए।

90s में पूजा भट्ट ने ऐसा फोटोशूट करा दिया था जिसके चलते विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। दरअसल, उन्होंने डेमी मूर के मशहूर 'वैनिटी फेयर' कवर से प्रेरित एक बॉडी पेंट फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट पर खूब बवाल मचा था।

बहन के फोटोशूट पर बोले राहुल पूजा भट्ट को भारी आलोचना सहनी पड़ी थी। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। अब पूजा के भाई राहुल भट्ट (Rahul Bhatt) ने बहन का सपोर्ट करते हुए विवादों पर रिएक्शन दिया है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में राहुल ने बहन के बॉडी पेंट फोटोशूट को लेकर कहा, "जब पूजा की बॉडी-पेंटिंग वाली तस्वीर छपी, तो मैंने कई लोगों को पीटा जो इसका विरोध कर रहे थे। 'अग्निशिखा' नाम का एक संगठन विरोध करने आया था और लगभग 50 लोगों का एक मोर्चा निकाला गया था। मैंने उनका सामना किया।"

घर में घुसने की कर रहे थे कोशिश राहुल भट्ट ने उस मंजर को याद करते हुए कहा, "विरोध प्रदर्शन में लगभग 200 लोग थे। शुरू में मैं अकेला था और बाद में पुलिस भी वहां आ गई। कुछ प्रदर्शनकारी इमारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मेरी मां परेशान हो गईं। मेरे पिता वहां नहीं थे। मैं ही वहां मौजूद था।"

बहन के फोटोशूट को बताया 'क्लासी' राहुल भट्ट ने यह भी कहा कि पूजा भट्ट का वो फोटोशूट जरा भी वल्गर नहीं था। उन्होंने कहा, "वह तस्वीर देखकर मुझे बुरा लगा। मैं हमेशा उसे लेकर प्रोटेक्टिव रहा हूं। वह तस्वीर अश्लील नहीं थी। वह बहुत क्लासी थी। पूजा ने जो कुछ भी किया, उसमें कभी अश्लीलता नहीं थी। उसके काम में हमेशा एक खास तरह की खूबसूरती और सलीका होता था।"