बॉलीवुड के इन सितारों के साथ वायरल हो चुकी हैं प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, हफ्तों तक बटोरी थी चर्चा

नई दिल्ली, जेएनएन। PM Modi Viral Photos With Bollywood Stars: देश के प्रधानमंत्री को बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया काफी पसंद आती है। 2014 में सत्ता में आने से लेकर अब तक, कई मौकों पर सेलिब्रिटीज संग नरेंद्र मोदी की तस्वीरें वायरल हो चुकी है। इन तस्वीरों ने कई दिनों तक सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरी थी।

अक्षय कुमार से लेकर अनुष्का शर्मा तक, नरेंद्र मोदी अब तक बॉलीवुड के कई सितारों से मिल चुके हैं। आइए पीएम की ऐसी ही कुछ चर्चित तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं।

महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के कई सितारों को मिलने के लिए इनवाइट किया था। इस इवेंट से उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल हुई थी। मीटिंग में रणबीर कपूर, रोहित शेट्टी, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई पॉपुलर स्टार्स शामिल थे।

बॉलीवुड के किंग खान शाह रुख और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने पीएम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस फोटो ने भी खूब चर्चा बटोरी थी।

रणवीर सिंह ने भी पीएम के साथ भी एक फोटो शेयर की थी , जो कई दिनों तक वायरल होती रही थी।

Jaadoo ki Jhappi! 🤗 Joy to meet the Honourable Prime Minister of our great nation 🇮🇳 @narendramodi pic.twitter.com/7OEz6hIOWP— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) January 10, 2019