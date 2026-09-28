प्रभास की Kalki 2 के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार, डायरेक्टर ने रिलीज डेट को लेकर खोला राज?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दो साल पहले सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक शानदार प्रदर्शन करने वाली कल्कि 2898 एडी के सीक्वल की चर्चा लंबे समय से चल रही है। प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे दिग्गज अभिनेताओं से सजी कल्कि 2 (Kalki 2) को लेकर अब लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है।

जो इस माइथोलॉजिकल और साइंस-फिक्शन फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ा है। जिससे ये साफ हो गया है कि कल्कि के सीक्वल में देरी होगी। इसकी जानकारी फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन की तरफ से दी गई है। कल्कि 2 की रिलीज में होगी देरी साल 2024 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही फिल्म कल्कि 2898 एडी की सीक्वल की शूटिंग यूं तो गत फरवरी में ही शुरू हो गई थी। हालांकि इस फिल्म के लिए अभी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन ने हाल ही इस फिल्म को लेकर ताजा अपडेट साझा किया है।