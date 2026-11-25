एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक्टर्स और उनके फैंस की दीवानगी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। आज हम आपको एक फैन की दीवानगी का ऐसा ही एक किस्सा सुनाने वाले हैं जहां वो उनकी पहनी हुई बिकिनी की नीलमी में पहुंच गया।

ये किस्सा खुद उस एक्ट्रेस ने कपिल शर्मा के शो में सुनाया था। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस पूजा बेदी की। साल 1993 में आई उनकी फिल्म लुटेरे में उनके द्वारा पहनी गई बिकिनी की नीलामी की गई थी। एक शख्स ने 1500 में इसकी बोली लगाई थी और इसे खरीद लिया था।

एक्ट्रेस के कपड़ो की हुई थी नीलामी पूजा ने कपिल शर्मा के शो में बताया था कि मुंबई के क्रॉसवर्ड में 'फॉरएवर यॉर्स' नाम से एक खास नीलामी कार्यक्रम इवेंट किया गया था। इस दौरान स्टार्स के पहने हुए कपड़ों और बाकी चीजों की नीलामी हुई थी। इस इवेंट को अर्चना पूरन सिंह ने होस्ट किया था।

इस नीलामी के दौरान पूजा बेदी की बिकिनी के लिए एक शख्स ने 1500 रुपये की बोली लगाई और फिर उसे खरीद लिया। हैरानी तो तब हुई जब उसकी ये दीवनगी यहीं खत्म नहीं हुई और वो बिकिनी लेकर उनके घर पहुंच गया।