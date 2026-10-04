'Smit Machchhar का हाल भी पूछ...' पीयूष मिश्रा ने Naseeruddin Shah से किए तीखे सवाल, दिग्गज एक्टर पर किया कटाक्ष

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दो दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह और पीयूष मिश्रा के बीच कुछ दिन पहले ही जुबानी जंग छिड़ी थी। दिल्ली नीट प्रोटेस्ट पर सेलेब्रिटीज की चुप्पी पर नसीरुद्दीन शाह ने निशाना साधा था। जिसके बाद झारखंड में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पहुंचकर पीयूष मिश्रा ने उन्हें जवाब दिया और वहां सपोर्ट ना दिखाने पर सवाल भी पूछा था।

अब हाल ही में मुंबई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) एक बार फिर से आंदोलन में जुट गई है। सीजेपी के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट में नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हुए। जिसके बाद पीयूष मिश्रा ने देश में चल रहे अन्य मुद्दों को लेकर उनसे कई सवाल पूछे हैं।

पीयूष मिश्रा ने नसीरुद्दीन शाह से पूछे तीखे सवाल पीयूष मिश्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'हां, नसीर साहब, आदाब अर्ज करता हूं। मैं पीयूष मिश्रा हूं, आपका पुराना जानकार। आप अभिजीत दिपके से मिले, बड़ा अच्छा लगा। अभी सर एक हादसा होते-होते टला है। यह तेल अवीव से जाने वाली फ्लाइट, दुबई से जाने वाली फ्लाइट 1073 फ्लाई दुबई में हुआ। इसमें मिस्टर स्मिथ मच्छार (Smit Machchhar) ने बहादुरी दिखाते हुए 180 लोगों की जान बचाई हैं। उस पर भी जरा थोड़ा सा कमेंट कीजिए, बधाइयां दीजिए सर उन्हें।

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दूसरी बात यह है कि सर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी एक मैसेज भेजिए सर। वहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा खतरनाक हादसा हुआ वहां पर। लड़कियों के बाल पकड़ के गिराया गया है पुलिस के द्वारा। घमासान हुआ है, आगजनी हुई है। आप तो बोल रहे थे न कि 'मुझे जितना राष्ट्रीय ड्रामा एकेडमी और FTII ने सिखाया है, उतना इन बच्चों ने सिखाया है'... तो मुझे मालूम नहीं कि ये बच्चे कब से एक्टिंग टीचर हो गए। मिले तो खुलासा कीजिएगा इसका... लेकिन वहां पर भी उतना ही खतरनाक हादसा हुआ है। तो कृपया वहां पर भी जरा बच्चों को संवेदना दीजिए, एक मैसेज भेजिए उनके लिए।

तीसरा सर मैंने झारखंड के लिए आपसे मदद मांगी थी सर, तो आपने एक पाकिस्तानी शायरा की नज्म भेज दी थी। माफ कीजिएगा सर, वहां शायरा की नज्म नहीं चाहिए। वहां पर आटा चाहिए था, दाल चाहिए थी, रोटी चाहिए थी, वहां पर गुड़ चाहिए था, लिट्टी चाहिए था, चोखा चाहिए था। उन्हें कोई पिज्जा या बर्गर नहीं चाहिए था सर'।