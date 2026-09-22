Pehla Pyaar Doosri Baar Trailer : प्यार और दोस्ती का नया 'सियापा', रोमांटिक कॉमेडी का मजेदार ट्रेलर आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्यार का पंचनामा जैसी कल्ट रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी बनाने वाले निर्माता लव रंजन (Luv Ranjan) की फिल्मों को लेकर फैंस में काफी अधिक क्रेज देखने को मिलता है। खासतौर पर यूथ उनकी मूवीज को देखना पसंद करती है। अब नए जमाने की जनरेशन को एंटरटेन करने के लिए लव रंजन नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार लेकर आ रहे हैं।

जिसका लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी में 6 नए फिल्म कलाकारों को शामिल किया है और मूवी की कहानी में प्यार और दोस्ती का मजेदार सियापा दिखाया जाएगा। सामने आया पहला प्यार दूसरी बार का ट्रेलर सोमवार को पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar) का मजेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। यह फिल्म के अनोखे टाइटल का मतलब समझा रहा है। ट्रेलर में सभी डेब्यूटेंट अपनी परफॉरमेंस से दिल जीत रहे हैं और यही वजह है कि पहला प्यार दूसरी बार को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

जिसकी वजह से पहला प्यार दूसरी बार का ये ट्रेलर फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी है। इस मूवी में आपको 6 नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जिनमें स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर, और सरगुन कौर लुथरा के नाम शामिल हैं, जो बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे।