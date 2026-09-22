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Pehla Pyaar Doosri Baar Trailer : प्यार और दोस्ती का नया 'सियापा', रोमांटिक कॉमेडी का मजेदार ट्रेलर आउट

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Tue, 22 Sep 2026 11:42 AM (IST)

फिल्ममेकर लव रंजन की अगली फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का लेटेस्ट ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है।

पहला प्यार दूसरी बार फिल्म (फोटो क्रेडिट- एक्स)

पहला प्यार दूसरी बार फिल्म (फोटो क्रेडिट- एक्स)

HighLights

  1. पहला प्यार दूसरी बार का ट्रेलर रिलीज

  2. निर्माता लव रंजन की अगली फिल्म

  3. इस दिन रिलीज होगी पहला प्यार दूसरी बार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्यार का पंचनामा जैसी कल्ट रोमांटिक कॉमेडी फ्रेंचाइजी बनाने वाले निर्माता लव रंजन (Luv Ranjan) की फिल्मों को लेकर फैंस में काफी अधिक क्रेज देखने को मिलता है। खासतौर पर यूथ उनकी मूवीज को देखना पसंद करती है। अब नए जमाने की जनरेशन को एंटरटेन करने के लिए लव रंजन नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार लेकर आ रहे हैं।

जिसका लेटेस्ट ट्रेलर मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी में 6 नए फिल्म कलाकारों को शामिल किया है और मूवी की कहानी में प्यार और दोस्ती का मजेदार सियापा दिखाया जाएगा। 

सामने आया पहला प्यार दूसरी बार का ट्रेलर

सोमवार को पहला प्यार दूसरी बार (Pehla Pyaar Doosri Baar) का मजेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। यह फिल्म के अनोखे टाइटल का मतलब समझा रहा है। ट्रेलर में सभी डेब्यूटेंट अपनी परफॉरमेंस से दिल जीत रहे हैं और यही वजह है कि पहला प्यार दूसरी बार को लेकर उत्साह और बढ़ गया है।

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Pehla Pyaar Doosri Baar

पहला प्यार दूसरी बार का ट्रेलर खुद में जवानी के नए रंग लिए हुए है। इसमें न सिर्फ मस्तीभरे वन-लाइनर्स बल्कि रोमांस, दोस्ती, पुराने क्रश और अचानक आई उलझनों की भी झलक है। इसके क्विर्की जोक्स, मजेदार वन-लाइनर्स, मजाकिया गालियां और लगातार एक-दूसरे की टांग खिंचाई कहानी में बेझिझक हंसी-मजाक का ऐसा मजेदार तड़का लगाते हैं, जो इसे एक फ्रेश और मस्ट वॉच फिल्म बनाता है।

जिसकी वजह से पहला प्यार दूसरी बार का ये ट्रेलर फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए काफी है। इस मूवी में आपको 6 नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जिनमें स्पर्श वालिया, अलीशा चोपड़ा, कुणाल वैद, साक्षी वैद्य, तुषार छिब्बर, और सरगुन कौर लुथरा के नाम शामिल हैं, जो बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे।

इस दिन रिलीज होगी 

पहला प्यार दूसरी बार का डायरेक्शन अनुज सैनी ने किया है और निर्माता की कमान लव रंजन ने संभाली है। बात की जाए पहला प्यार दूसरी बार की रिलीज डेट के बारे में तो 23 अक्टूबर 2026 को इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद आपको एक पल के लिए प्यार का पंचनामा की याद जरूर आएगी। जिसमें कार्तिक आर्यन और दिव्येंदु शर्मा जैसे अभिनेता नजर आए थे।

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