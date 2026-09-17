पुराने क्रश, पापी दोस्त और पहला प्यार... 'रेड फ्लैग्स' पर Luv Ranjan की नई फिल्म, रिलीज डेट का हुआ ऐलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्यार का पंचनामा, दे दे प्यार दे और तू झूठी मैं मक्कार जैसी रोम-कॉम फिल्में बना चुके लव रंजन (Luv Ranjan) अब एक और रोम-कॉम के साथ कमबैक करने जा रहे हैं।

लव रंजन की आगामी फिल्म 'पहला प्यार दूसरी बार' (Pehla Pyaar Dusri Baar) की अनाउंसमेंट भी हो गई है और रिवील कर दिया गया है कि फिल्म में कौन-कौन से स्टार्स नजर आने वाले हैं।

लव रंजन की आगामी फिल्म का ऐलान

लव रंजन ने गुरुवार को 'पहला प्यार दूसरी बार' का ऐलान किया है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने नए कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया है। फिल्म में अलीशा चोपड़ा, स्पर्श वालिया, साक्षी वैद्य, सरगुन कौर, तुषार छिब्बर और कुणाल वैद मुख्य भूमिकाएं निभा रहे हैं।

फिल्म का पोस्टर जारी करते हुए इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है। पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है, "पुराने क्रश, पापी दोस्त और पहला प्यार... रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स।" View this post on Instagram A post shared by Luv Films (@luv_films) कब रिलीज होगी 'पहला प्यार दूसरी बार'? फिल्म का निर्देशन अनुज सैनी करने वाले हैं। वहीं, कहानी लव रंजन, जेहान हांडा और अनुज सैनी ने मिलकर लिखी है। यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। किससे टकराएगी लव रंजन की फिल्म? अभी के लिए लव रंजन की फिल्म का किसी बड़ी फिल्म से कोई टक्कर नहीं है। हालांकि, फिल्म की रिलीज से ठीक एक हफ्ते पहले रणबाली, प्रहार और नव्या नवेली जैसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं।