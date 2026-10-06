मल्टी टैलेंटेड निकले परेश रावल के बेटे आदित्य, अभिनय के साथ-साथ फिल्म लेखन का भी रखते हैं हुनर

दीपेश पांडेय , मुंबई: फराज तथा सुबेदार फिल्मों और वेब सीरीज दलदल के अभिनेता आदित्य रावल अभिनय के साथ-साथ लेखन में खूब दिलचस्पी रखते हैं। अभिनेता परेश रावल के बेटे आदित्य ने कुछ प्रोजेक्ट्स पर बतौर लेखक काम करन शुरू भी कर दिया है।

स्क्रिप्ट राइटर भी हैं आदित्य रावल फिल्मों की कहानी लिखने को लेकर आदित्य रावल बताते हैं, ‘बतौर लेखक अभी आगामी प्रोजेक्ट्स पर बात कम ही की जा सकती है। लिखना तो किसी भी प्रोजेक्ट का बस पहला पड़ाव होता है। इसलिए अभी अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना बहुत ज्यादा उतावलापन हो जाएगा। हां, जो अभी लिख रहा हूं हो सकता है कि अगले दो-तीन वर्षों में वह लोगों को देखने के लिए मिल जाए।’

उनकी उम्र के निर्देशकों में इतनी ज्यादा परिपक्वता देखने को नहीं मिलती है। बतौर कलाकार जब आप देखते हैं कि निर्देशक अपनी बातों को लेकर इतना सुनिश्चित है, तो आप भी अपने काम में क्षमता का शत-प्रतिशत देते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी ज्योत्सना नाथ के साथ मिलकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी स्वयं ही लिखी है। इसलिए वह इस फिल्म की दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।’