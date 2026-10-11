'पिक्चर अभी बाकी...' Nushrratt Bharuccha ने रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर के बाद शेयर किया पहला पोस्ट, बताया हाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) को कुछ दिनों पहले बाली में चोट लग गई थी। एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया। तभी से फैंस लगातार उनकी चिंता कर रहे थे।

अब कैसा है नुसरत का हाल? अब फाइनली मुंबई आने के बाद नुसरत भरूचा ने अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया और फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया। एक्ट्रेस ने अपने कमरे से दिख रहे खूबसूरत सनसेट की तस्वीर शेयर की जहां उनके रूम में एक लेटने वाली व्हीलचेयर भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर शेयर करते हुए नुसरत ने लिखा, 'हमेशा से सनसेट का पीछा करती रही हूं, और बस ऐसे ही... मेरा नजारा बदल गया। लेकिन, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त।' तस्वीर में सामने की तरफ व्हीलचेयर दिख रही थी, जबकि बालकनी के बाहर सूरज डूब रहा था। इससे एक झलक ये भी मिल रही है कि एक्ट्रेस अपने चोट से रिकवर कर रही हैं।

नुसरत भरूचा के साथ क्या हुआ था? नुसरत भरूचा बाली में एक हादसे का शिकार हो गईं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। वह वहां काम और छुट्टियों के सिलसिले में गई थीं। उन्हें पहले बाली के अस्पताल में भर्ती कराया गया और निगरानी में रखा गया था।