'वो कल मुंबई आने...' Nana Patekar के निधन को उनके को-प्रोड्यूसर ने बताया बड़ा नुकसान, दो दिन पहले ही हुई थी बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नाना पाटेकर (Nana Patekar) के निधन से सभी को गहरा सदमा पहुंचा है। एक्टर के कुछ प्रोजेक्ट रिलीज होने वाले थे जिनका काम अब अधर में लटका है।

मुंबई में करनी थी शूटिंग

उनकी एक आने वाली फिल्म के को-प्रोड्यूसर ने एक अहम जानकारी शेयर करते हुए बताया कि उनकी दो दिन पहले ही नाना से बात हुई थी। नाना पाटेकर की आने वाली क्राइम थ्रिलर फिल्म 'द कन्फेशन' के को-प्रोड्यूसर सुभाष काले ने बताया कि पाटेकर कल डबिंग के लिए मुंबई आने वाले थे और शहर में उनकी एक शूटिंग भी तय थी।

सुभाष काले को नहीं हो रहा था विश्वास एएनआई से बात करते हुए उन्होंने पाटेकर के निधन पर दुख जताया और कहा, 'यह बहुत बड़ा नुकसान है, और यकीन नहीं होता। मुझे आज सुबह करीब 7:30 बजे, उठते ही इस बारे में पता चला और यह खबर सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। फिर, पुष्टि करने के लिए मैंने तुरंत मल्हार को फोन किया और बात कन्फर्म हो गई। यह बहुत बड़ा दुख है, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान! उनका यूं अचानक जाना...'

उन्होंने आगे बताया कि नाना कल डबिंग सेशन के लिए मुंबई आने वाले थे और उनके कुछ और प्लान भी थे। डबिंग के लिए हुई थी फोन पर बात काले ने बताया, 'हां, 'द कन्फेशन' रिलीज होने वाली है। हमने परसों ही डबिंग के बारे में बात की थी। उन्हें बस एक लाइन डब करनी थी। उन्होंने मुझसे कहा, 'मैं बॉम्बे आ रहा हूं।' उन्हें कल बॉम्बे आना था, और बॉम्बे में एक फिल्म की शूटिंग भी तय थी। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा, 'मैं कल आऊंगा, और हम वो एक लाइन कर लेंगे।'...

उन्होंने आगे कहा, 'जब भी वे मुंबई आते, तो सबसे पहले मुझे ही फोन करते 'मैं स्टूडियो आ रहा हूं।' हम साथ बैठते, बहुत मजा करते, मजाक-मस्ती करते, गाने गाते... वे सच में कमाल के इंसान थे। अब मैं क्या कहूं? इस समय मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। मुझे अभी गोवा के लिए निकलना है, इसलिए...'