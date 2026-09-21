Oscar की रेस में 'धुरंधर' और 'हनुमान अंश' से आगे निकली नागालैंड की Angh, क्या है फिल्म की कहानी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा में एक तरफ जहां इस साल 'धुरंधर' और 'हनुमान अंश' जैसी फिल्मों की धूम रही वहीं ऑस्कर 2027 में नागालैंड की फिल्म 'अंग' ने बाजी मारी है। जी हां आइए जानते हैं कौन सी है ये फिल्म और क्या है इसकी कहानी?

रविवार शाम को फेस्टिवल के आयोजकों ने पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की, जिसमें 'Angh' भी शामिल थी। जूरी ने 'Angh' के बारे में कहा, 'प्लेटफॉर्म प्राइज 'Angh' को दिया जाता है। इसके नए नजरिए, फिल्म बनाने की मजबूती और एक दुनिया की गहरी और असरदार तस्वीर पेश करने के लिए। हम फिल्म निर्माता की सोच, हिम्मत और साहस की तारीफ करते हैं'।

TIFF का प्लेटफॉर्म प्राइज है खास इस साल से, TIFF का प्लेटफॉर्म प्राइज उन छह अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल पुरस्कारों में से एक बन गया है, जिनसे सीधे ऑस्कर तक का रास्ता खुलता है। इसका मतलब है कि 'Angh' 2027 के ऑस्कर में 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए भारत की 'Gondhal' समेत दूसरी राष्ट्रीय एंट्रीज के साथ मुकाबला करेगी।

क्या है 'अंग' (Angh) की कहानी? 'अंग' एक पिता और बेटे की दिल को छू लेने वाली और निजी कहानी दिखाती है, जिसमें बेटा मिशन की सुख-सुविधाओं की ओर खिंचा चला जाता है। साथ ही, यह फिल्म धर्म-परिवर्तन की उस प्रक्रिया को भी दिखाती है जो स्थानीय संस्कृति को पिछड़ा हुआ बताती है।