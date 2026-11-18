एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ने आईपीएल से संन्यास का एलान कर दिया है। माही चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के हिस्सा थे और अब उन्होंने क्रिकेट के हर प्रारूप से अलविदा कह दिया है।

अपनी रिटायरमेंट का एलान एक बार फिर एम एस धोनी ने महान गायक मुकेश (Mukesh) के 50 साल पुराने सदाबहार गाने के साथ किया है। इंटरनेट पर अब मुकेश का वह गाना काफी पॉपुलर हो रहा है। आइए जानते हैं कि वह कौन सा सॉन्ग है, जो धोनी का रिटायरमेंट एंथम बन गया है।

धोनी का विदाई एंथम मुकेश का गाना बतौर गायक मुकेश ने अपने सिंगिंग करियर के दौरान कई ऐसे सदाबहार गीत गाए थे, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका एक गाना ऐसा भी रहा है, जो पिछले 5 दशकों से लगातार सुना जा रहा है। इतना ही नहीं महेंद्र सिंह धोनी का भी वह फेवरेट सॉन्ग माना जाता है। इस गाने के बोल हैं- मैं पल दो पल का शायर हूं... (Main Pal Do Pal Ka Shayar Hoon)।

जिसकी वजह महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल से संन्यास लेना है और धोनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इसी गाने पर एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उनके क्रिकेट करियर की सुनहरी यादें शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं है, जब माही ने मुकेश के मैं पल दो पल का शायर हूं... गाने पर रिटायरमेंट अनाउंस की है, इससे पहले टीम इंडिया से संन्यास के दौरान भी उन्होंने ऐसा किया था।