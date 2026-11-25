एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा ने हमें कई ऐसे कलाकार दिए हैं जिनकी आवाज किसी 'वक्त' या 'जेनरेशन' की मोहताज नहीं। उसे जिसने भी सुना वो सीधे उनकी रूह में उतर गई।

आज बात करेंगे ऐसी ही एक मखमली और जादुई आवाज के मालिक और सुरों के बेताज बादशाह, मोहम्मद रफी (Mohammad Rafi) की। उन्होंने रोमांटिक,जोशीले, देशभक्ति गीतों, सैड सॉन्ग जैसे अलग-अलग जॉनर के कई गाने गाए हैं। आज आपको उनके ऐसे ही एक बेहद खास और इमोशनल गीत के बारे में बताएंगे।

चित्रगुप्त ने तैयार किया था संगीत हम बात कर रहे हैं साल 1981 में आई फिल्म 'धरती मइया' (Dharti Maiya) के गाने 'जल्दी जल्दी चल रे कहाराट (Jaldi Jaldi Chala Re Kahara) की। इस गाने को मोहम्मद रफी (Mohammad Rafi) ने अपनी आवाज से सजाया था और चित्रगुप्त ने इसका संगीत तैयार किया था। गाने के बोल लक्ष्मण शाहाबादी ने लिखे थे।

इस गाने में दुल्हन की विदाई, दुख और अपनों से दूर होने का दर्द साफ झलकता है। गाने में दुल्हन की डोली और उसे लेकर जाने वाले कहारों की बात की गई है। यह गीत दुल्हन की विदाई के समय के भावुक पलों और उसकी भावनाओं को दर्शाता है, जिसे आज भी शादियों में याद किया जाता है।

दुल्हन को सीख देता है गाना इस गाने के बोलों में सिर्फ विदाई का दर्द ही नहीं है, बल्कि दुनो कुल के इज्जत रखीआ' जैसी पंक्तियों के जरिए नववधू को मायके और ससुराल दोनों परिवारों की मान-मर्यादा बनाए रखने की पारंपरिक सीख भी दी गई है। संगीतकार चित्रगुप्त जो खुद बिहार के सारण जिले से थे ने इस गीत की धुन को पारंपरिक भोजपुरी 'कहरवा' ताल और पालकी ढोने वाले कहारों के लोकगीतों की लय पर तैयार किया था, ताकि डोली उठने का दृश्य बिल्कुल असली लगे।