पहाड़ी लोक संस्कृति से जुड़ा था Mandakini का पुराना गाना, 'स्वर कोकिला' की मधुर आवाज में हुआ अमर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा के तौर पर मंदाकिनी को जाना जाता है। अपने समय की सबसे खूबसूरत और उम्दा एक्ट्रेस के रूप में मंदाकिनी (Mandakini) ने हर किसी का दिल जीता था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई शानदार मूवीज में काम किया और उनमें कोई यादगार गीत भी शामिल रहे।

उनमें से एक गाने के बारे में आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं, जो पहाड़ी लोक संस्कृति से प्रेरित था। आइए जानते हैं कि 41 साल पुराना सॉन्ग कौन सा है, जिसे लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने गाया था।

मंदाकिनी का वो गाना हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री मंदाकिनी के जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली से नाता रखता है, जो साल 1985 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी में वैसे तो सभी गाने कमाल के रहे थे, लेकिन सुन साहिबा सुन... (Sun Sahiba Sun) श्रोताओं का काफी अधिक पसंद आया था।

मंदाकिनी का लुक और अदाएं राम तेरी गंगा मैली के इस गीत की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाती हैं। बात की जाए सुन साहिबा सुन... की मेकिंग की तरफ तो लता मंगेशकर की गायिकी के अलावा संगीतकार रवींद्र जैन के मधुर संगीत ने इस गीत को बेहतरीन बनाया।