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पहाड़ी लोक संस्कृति से जुड़ा था Mandakini का पुराना गाना, 'स्वर कोकिला' की मधुर आवाज में हुआ अमर

By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
Published: Mon, 21 Sep 2026 12:01 PM (IST)

वेटरन एक्ट्रेस मंदाकिनी का एक पुराना गाना पहाड़ी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ था।

मंदाकिनी का गाना (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट/AI)

मंदाकिनी का गाना (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट/AI)

HighLights

  1. 41 साल पहले रिलीज हुआ था गाना

  2. लंता मंगेशकर की आवाज में हुआ अमर

  3. अभिनेत्री मंदाकिनी का लोकप्रिय लव सॉन्ग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा के तौर पर मंदाकिनी को जाना जाता है। अपने समय की सबसे खूबसूरत और उम्दा एक्ट्रेस के रूप में मंदाकिनी (Mandakini) ने हर किसी का दिल जीता था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में कई शानदार मूवीज में काम किया और उनमें कोई यादगार गीत भी शामिल रहे। 

उनमें से एक गाने के बारे में आज हम आपको इस लेख में बताने जा रहे हैं, जो पहाड़ी लोक संस्कृति से प्रेरित था। आइए जानते हैं कि 41 साल पुराना सॉन्ग कौन सा है, जिसे लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) ने गाया था। 

मंदाकिनी का वो गाना 

हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री मंदाकिनी के जिस गाने के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, वह उनकी कल्ट क्लासिक फिल्म राम तेरी गंगा मैली से नाता रखता है, जो साल 1985 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी में वैसे तो सभी गाने कमाल के रहे थे, लेकिन सुन साहिबा सुन... (Sun Sahiba Sun) श्रोताओं का काफी अधिक पसंद आया था। 

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sun sahiba sun song

स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मधुर आवाज में मंदाकिनी का सुन साहिबा सुन... एक प्यारा भरा गीत है, जो हिमालयन लोक संस्कृति से प्रेरित रहा। इसमें आपको पहाड़ी क्षेत्र की वेशभूषा और नृत्य की झलक देखने को मिलेगी, जो इस गाने को और भी अद्भुत बनाता है।

मंदाकिनी का लुक और अदाएं राम तेरी गंगा मैली के इस गीत की खूबसूरती को और अधिक बढ़ाती हैं। बात की जाए सुन साहिबा सुन... की मेकिंग की तरफ तो लता मंगेशकर की गायिकी के अलावा संगीतकार रवींद्र जैन के मधुर संगीत ने इस गीत को बेहतरीन बनाया।

इसके अलावा मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से मंदाकिनी के इस सदाबहार गाने के लिरिक्स निकले थे। इस तरह से राम तेरी गंगा मैली (Ram Teri Ganga Maili) फिल्म का ये कालजयी गाना बनकर तैयार हुआ।

म्यूजिकल हिट राम तेरी गंगा मैली 

दिग्गज निर्देशक राज कपूर के डायरेक्शन में बनने वाली राम तेरी गंगा मैली बॉलीवुड की सबसे शानदार मूवीज में से एक गानी मानी जाती है। मंदाकिनी और राजीव कपूर की राम तेरी गंगा मैली के सारे गाने भी अपने आप में खास रहे थे और आज भी इसे एक म्यूजिकल हिट फिल्म के तौर पर याद किया जाता है। 

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