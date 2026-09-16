41 साल पहले Mandakini के झरने में नहाने वाले सीन पर मचा था बवाल, अब एक्ट्रेस बोलीं- 'अश्लीलता महसूस...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। राम तेरी गंगा मैली ने मंदाकिनी को बॉलीवुड का स्टार बना दिया था। फिल्म और इसके गाने सुपरहिट हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स थे, जिनके चलते विवाद भी हुआ था। इनमें से एक मंदाकिनी का झरने में नहाने वाला सीन था।

1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी के झरने वाले सीन पर बवाल मचा था। अब 41 साल बाद एक्ट्रेस ने उस सीन को लेकर बचाव किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि वह सिर्फ 16 साल की थीं, जब उन्होंने वो सीन शूट किया था और तब उन्हें नहीं पता था कि इसे किस तरह से दिखाया जाएगा।

झरने वाले सीन को किया याद ANI के साथ बातचीत में मंदाकिनी ने बताया कि राज कपूर हर सीन को किस तरह से उन्हें एक्सप्लेन करते थे जिससे उनके मन में कभी कोई सवाल नहीं रहा। एक्ट्रेस ने कहा, "उनका तरीका ऐसा था कि आप उनसे कोई सवाल ही नहीं करते थे। इतने प्यार से इतना जेंटल जैसे आपका फैमिली मेंबर आपसे करवा रहा हो।"

मंदाकिनी ने आगे कहा, "मुझे कहीं से भी कोई अश्लीलता महसूस नहीं हुई। कोई गंदी फीलिंग नहीं थी। पूरी फिल्म यही थी कि कोई पवित्रता नहीं है। वे उसे (गंगा) अपवित्र बनाना चाहते थे लेकिन वे सफल नहीं हुए।" शूट करते वक्त नर्वस थीं मंदाकिनी सीन को शूट करते हुए मंदाकिनी कैसा महसूस कर रही थी, उस पल को याद करते हुए उन्होंने कहा, "वह (राज कपूर) मेरे सामने थे। थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने साड़ी को डबल कर लिया। उन्होंने कहा डबल कर लो तो मैंने कर लिया। बस हो गया वो शॉट। यह मेरे लिए बड़ी बात थी।"

ब्रेस्टफीडिंग सीन को भी किया डिफेंड सिर्फ झरने वाला सीन ही नहीं, बल्कि फिल्म में मंदाकिनी के ब्रेस्ट फीडिंग वाले सीन पर भी बवाल मचा था। इस बारे में एक्ट्रेस ने कहा, "नहीं, ब्रेस्टफीडिंग नहीं हुई थी। उन्होंने इसे बहुत अच्छे से दिखाया था। अभी आपको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह कैसे किया गया था, तो आप समझ जाएंगे।"