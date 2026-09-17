'मुझे दाऊद ने इनवाइट...', 30 साल पुराने विवाद पर Mandakini ने तोड़ी चुप्पी, फोटो के चलते करियर बर्बाद!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'राम तेरी गंगा मैली' की एक्ट्रेस मंदाकिनी (Mandakini) पहली ही फिल्म से रातोंरात स्टार बन गई थीं। मगर एक फोटो ने उनके करियर में उथल-पुथल मचा दी थी। यह तस्वीर उनकी और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की है।

90 के दशक में मंदाकिनी की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वह दाऊद के साथ नजर आईं। यह तस्वीर दुबई के शारजाह स्टेडियम से थी, जहां दोनों क्रिकेट मैच देख रहे थे। इस तस्वीर पर काफी बवाल मचा था। अब मंदाकिनी ने सालों बाद इस पर रिएक्शन दिया है।

दाऊद संग कनेक्शन पर बोलीं मंदाकिनी मंदाकिनी ने ANI के साथ बातचीत में साफ-साफ कहा है कि उनका दाऊद से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही वह उनके बुलाने पर वो मैच देखने गई थीं। एक्ट्रेस ने कहा- जो भी लोग लिखना चाहे, जो भी बोलना चाहे, हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। एक आर्टिस्ट को हजारों लोग मिलते हैं और हम सबके लिए बराबर हैं। बहुत सारे लोग साथ में थे। हम किसे चुनते हैं और किसे नहीं। हम वहां (दुबई) किसी शो के लिए गए थे। मुझे दाऊद के द्वारा इनवाइट नहीं किया गया था। Mandakini and Dawood- X