पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान दूसरी बार बनने वाली हैं मां, 41 की उम्र में किया प्रेग्नेंसी का ऐलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार शाह रुख खान संग फिल्म रईस में नजर आने वालीं पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान (Mahira Khan) को भला कौन भूल सकता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री सुपरस्टार के तौर पर माहिरा का जाना जाता है। इस वक्त वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं।

हाल ही में माहिरा खान ने सोशल मीडिया पर अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का खुलासा किया है। अपने दूसरी पति सलीम करीम संग शादी के तीन साल बाद माहिरा ने प्रेग्नेंट होनी की खुशखबरी फैंस के साथ साझा की है। प्रेग्नेंट हैं माहिरा खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान ने 41 साल की उम्र में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है। उन्होंने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) 2026 में अपनी मौजूदगी के दौरान बेबी बंप दिखाते हुए एक तस्वीर शेयर की है, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है।

आज के दौर में अभिनेत्रियों की प्रेग्नेंसी का एलान सोशल मीडिया के थ्रो किया जाता है, जब वह अपने बेबी बंप की तस्वीर को साझा करती हैं। हाल ही में बी टाउन लेडी सुपरस्टार दीपिका पादुकोण ने बेटी दुआ सिंह के दूसरे जन्मदिन पर अपनी सेकेंड प्रेग्नेंसी का अपडेट देते हुए बेबी बंप की तस्वीर साझा की थी।