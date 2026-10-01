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Little Thomas Trailer: गुलशन देवैया और रसिका दुग्ग्ल ला रहे स्वीट लिटिल ड्रामा, कहानी देखकर पिघल जाएगा दिल

By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
Published: Thu, 01 Oct 2026 10:04 PM (IST)

गुलशन देवैया और रसिका दुगल अभिनीत फिल्म 'लिटिल थॉमस' का ट्रेलर जारी हो गया है, जो गोवा के एक परिवार की प्यारी और मजेदार कहानी दिखाता है।

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एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। गुलशन देवैया (Gulshan Devaiah) और रसिका दुगल की फिल्म 'लिटिल थॉमस' का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ हो गया है। यह ट्रेलर गोवा के एक अनोखे परिवार की जिंदगी की प्यारी और मजेदार झलक दिखाता है।

फिल्म की कहानी एक छोटे से लड़के के सच्चे और भावुक दिल के इर्द-गिर्द घूमती है। ट्रेलर थॉमस नाम के एक छोटे लड़के और एक छोटे भाई को पाने की कहानी और उनकी पक्की कोशिश पर केंद्रित है।

क्या है थॉमस की छोटी सी विश?

'एक छोटा लड़का और उसकी एक छोटी सी इच्छा' के मुख्य विचार पर आधारित यह ट्रेलर हल्के-फुल्के मजाक और पारिवारिक ड्रामा के बीच संतुलन बनाता है। यह उस मासूम उथल-पुथल को दिखाता है जो तब होती है जब थॉमस मामले को खुद अपने हाथों में लेने का फैसला करता है।

Thomas (1)

फिल्म में एक्टर गुलशन देवैया और रसिका दुगल ने थॉमस के माता-पिता का रोल निभाया है। कहानी गोवा के इलाके के आसपास गढ़ी गई है जिससे वहां के सुकून भरे माहौल की कहानी की झलक देखने को मिलती है। प्यार, साथ और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बच्चे किस हद तक जा सकते हैं इन विषयों को यह फिल्म बहुत ही प्यारे और पुरानी यादें ताजा करने वाले अंदाज में दिखाती है।

कौशल ओजा हैं फिल्म के डायरेक्टर

कौशल ओजा ने इसकी कहानी लिखी और डायरेक्ट की है। 'लिटिल थॉमस' में गुलशन देवैया और रसिका दुगल के साथ कई कलाकार हैं। वहीं लिटिल थॉमस का रोल हृदांश पारेख ने निभाया है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने अनुष्का शाह, चारू ओजा, रजनीकांत ओजा, अक्षय ठक्कर, कबीर आहूजा और रंजन सिंह के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

डायरेक्टर ने फिल्म के बारे में क्या कहा?

'लिटिल थॉमस' को अपने बचपन से प्रेरित फिल्म बताते हुए डायरेक्टर कौशल ओझा ने कहा,'मैंने और मेरी टीम ने इसकी शूटिंग में बहुत मजा किया, क्योंकि बच्चे सेट पर बहुत जोश और उत्साह लेकर आए थे।

उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर साफ दिखती है। थॉमस आपको मुस्कुराने और हंसने पर मजबूर कर देगी, और शायद आपकी आंखों से आंसू भी निकल आएं।' प्रोड्यूसर रंजन सिंह ने कहा कि 'लिटिल थॉमस' एक ऐसी फिल्म है जिसे टीम ने इसलिए बनाया ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि हम फिल्में क्यों बनाते हैं।

फिल्म 23 अक्तूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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