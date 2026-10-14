रेडियो पर ये गाना सुनकर 62 साल बाद भी छटपटा उठता है सच्चा आशिक, Lata Mangeshkar के सुरों से बना आइकॉनिक गाना

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का म्यूजिक की दुनिया में 8 दशक का लंबा करियर रहा है। इतने सालों में उन्होंने श्रोताओं को हर इमोशन के गाने दिए हैं, जो आज भी सुपरहिट हैं। 62 साल पहले दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर ने एक ऐसा भावुक करने वाला कल्ट गाना गाया था, जो सालों बाद भी रेडियो स्टेशन पर आज भी खूब बजाया जाता है।

स्वर कोकिला लता मंगेशकर का ये गीत इतना ज्यादा पॉपुलर है कि कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला आशिक अगर रेडियो पर ये एवरग्रीन गाना सुन ले, तो अपनी प्रेमिका की याद में वह छटपटा उठेगा। लता मंगेशकर के सुरों ने किया गाने को अमर रेडियो पर सबसे ज्यादा बजने वाला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Songs) का जो आइकॉनिक गाना आज भी लोगों को इमोशनल कर देता है, वह 1964 में रिलीज हुई फिल्म 'वो कौन थी' का है। गाने के लिरिक्स हैं, 'लग जा गले कि फिर ये हसीं रात हो न हो' (Lag Ja Gale Song)। वैसे तो इस गाने के कई वर्जन्स बन चुके हैं और अलग-अलग सिंगर्स ने इन्हें आवाज दी है, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज में आज भी ये गाना एक समा बांध देता है।

राज खोसला के निर्देशन में शिवदसानी और मनोज कुमार (Manoj Kumar) पर फिल्माया गया था। गाने में साधना, मनोज कुमार को गाने के जरिए ये बता रही हैं कि ये हंसी रात दोबारा आए या न आए इसका कुछ नहीं पता, फिर मुलाकात हो न हो, ये भी नहीं पता, इसलिए आज पल को मेरे साथ गले लग के जी ले। यह एक रोमांटिर ट्रैक है, जिसे सुनकर आज भी कहीं न कहीं कुछ सच्चे लवर्स लिरिक्स को सुनते हुए अपनी पूर्व प्रेमिका को याद करने लगते हैं।

मदन मोहन ने दिया था गाने का म्यूजिक 62 साल पहले जहां लता मंगेशकर ने 'लग जा गले' गाने को जहां अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया, तो वहीं इस यादगार गीत का म्यूजिक मदन मोहन ने दिया, जो इससे पहले आपकी नजरों ने समझा, ये दुनिया ये महफिल जैसे गानों की धुन तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा कल्ट क्लासिक गीत के लिरिक्स राजा मेंहदी अली खान ने लिखे।