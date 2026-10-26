36 साल पुराने गाने ने Kumar Sanu को बनाया 'किंग ऑफ रोमांस', कल्ट सॉन्ग है 'आशिकों का एंथम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुमार सानू ने साल 1984 में बतौर सिंगर हिंदी सिनेमा की फिल्मों में आगाज किया था। लेकिन उनको अपनी पहचान बनाने में करीब 6 सालों का समय लगा और फिर जब 90 के दशक की शुरुआत हुई थी, तो ऐसी रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई, जिसके अधिकतर गीतों में कुमार सानू (Kumar Sanu) की आवाज गूंजी थी।

उसी फिल्म के एक गाने के दम पर सानू दा रातोंरात स्टार बन गए और यहीं से उनके किंग ऑफ रोमांस बनने की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि 36 साल पहले आया वह गीत कौन सा था। इस गाने से किंग ऑफ रोमांस बने थे कुमार सानू 90 के दशक में बतौर गायक कुमार सानू ने शाह रुख खान, अजय देवगन और ऋषि कपूर जैसे कई दिग्गज अभिनेताओं की फिल्मों के रोमांटिक गीतों को गाया था। लेकिन उनको असली पहचान साल 1990 में रिलीज होने वाली अभिनेता राहुल रॉय की फिल्म आशिकी से मिली थी। इस फिल्म के यूं तो कई गाने सानू दा ने गाए, लेकिन सबसे अधिक लोकप्रिय रहने वाला सॉन्ग था- मैं दुनिया भूला दूंगा... (Main Duniya Bhula Dunga)।

राहुल रॉय, दीपक तिजौरी, अनु अग्रवाल और टॉम एल्टर पर फिल्माया गया ये गीत फिल्म आशिकी के सबसे अधिक पसंद किए जाने वालों गीतों की लिस्ट में शामिल रहा था। इस गाने के लिरिक्स खूबसूरत लिरिक्स को मशहूर गीतकार समीर अनजान ने लिखा है, जबकि टी-सीरीज के सुपरकैसेट के बैनर तले इसका संगीत तैयार हुआ।